CHP'den Ysk'ye Çağrı

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Demokrasinin daha fazla tahribatına yol açmadan, 'Kimsenin hakkını yemedik kimsenin hakkını yedirmeyiz' diyen sayın Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının bir an önce verilmesini bir kez daha burada haykırıyoruz.

CHP'nin 81 il başkanlığı tarafından eş zamanlı düzenlenen basın açıklamaları kapsamında CHP Ankara İl Başkanlığı önünde bir konuşma yapan Güvener, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini belirtti.



Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) en kısa sürede karar vermesi gerektiğini vurgulayan Güvener, "YSK'nin görevi itirazları incelemek ve bir an önce karara bağlamaktır. İstanbul'da bu süreç devam ettirilmek istenmektedir. İstanbullu, iradesini sandığa yansıtmıştır ve Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'un başkanı olarak seçilmiştir." diye konuştu.



YSK'nin yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorunda olduğunu kaydeden Güvener, sözlerini şöyle sürdürdü:



"YSK, seçimde kaybedenlerin, devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerçekleri reddetmek zorundadır. YSK, demokrasi değil, seçimsiz bir Türkiye isteyen iktidar sahiplerine, dur demek zorundadır. YSK, hukukun üstünlüğü mü, yoksa iktidar sahiplerinin üstünlüğü mü, bunu demokrasiden yana kararlarıyla göstermek zorundadır. Özetle, iktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak, demokrasiye karşı kurulan kumpası, YSK bozmak zorundadır. Bu YSK'nin tarihsel sorumluluğudur."



İstanbul, Küçükçekmece'de yapılan seçimlere dair itirazlara değinen Güvener, seçmen kütükleri yayınlandığı zaman CHP ve İYİ parti örgütlerinin "yığma seçmene" karşı itirazlarının bulunduğunu hatırlatarak, yanlış yazılan seçmenlerin seçmen kütüklerinden çıkartılmasını parti örgütlerinin sağladığını aktardı.

Haber Yayın Tarihi :

