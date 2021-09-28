CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu (29), polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CHP Denizli İl Başkanlığı tarafından 18 Eylül'de düzenlenen Merkezefendi Danışma Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, dün, polis tarafından gözaltına alındı. Odabaşıoğlu, polisteki işlemlerinin ardından bugün Denizli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Odabaşıoğlu, tutuklandı. Odabaşıoğlu'nun avukatlarının karara itiraz etmek için 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurduğu öğrenildi.

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