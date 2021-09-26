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CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım - Son Dakika

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım

26.09.2021 09:36

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, makam odalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanların olduğunu söyleyip bu kişilerin kol ve bacaklarını kırmakla tehdit etti. Yaşanan bu olay sonrası densizliğe tepki gösteren CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek "istifa edeceğini" açıklayıp salonu terk etti.

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu ilk olarak partisinin Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda tartışma yaratan sözler söyledi.

"KOLLARINI ELLERİNİ KIRMASINI BİLİRİZ"

Sabah'ın haberine göre Odabaşıoğlu, "Bazı Belediye başkanlarımızın odalarında Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı var. Gençlik kollarının çalışmalarını bölmeye çalışan var. Biz onların ellerini kollarını kırmasını biliriz" dedi. Odabaşıoğlu'nun sarf ettiği sözler üzerine bazı belediye başkanları sinirlenerek toplantıyı terk etti.

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım

"KAFALARINI DA KIRARIM"

Odabaşıoğlu önceki gün Denizli Honaz'da düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı'nda da Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda sarf ettiği sözlerin arkasında olduğunu vurgulayarak "Beni o günkü sözlerimden dolayı eleştirenler, tepki gösterenler var. O günkü sözlerimin arkasındayım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım" dedi.

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım

TOPLANTIYI TERK ETTİ

Makam odasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı asılı olan CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek toplantıyı terk etti. Ayağa kalkan ve duruma tepki gösteren Başkan Kepenek, "Bizleri kafa kırmakla tehdit ediyorsunuz. Örgüt örgüt deyip seçilmiş bir başkanı yok sayıyorsunuz. Yeter, bıktım artık. İstifa ediyorum" diye bağırdı. Belediye Başkanı Kepenek'in "istifa" resti salonu dolduran CHP'lilerde soğuk duş etkisi yaratırken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer, Kepenek'in arkasından koşarak bir süre başkanı ikna etmeye çalıştı. Kepenek salona geri dönmezken toplantı iptal edildi.

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Denizli, İstifa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım - Son Dakika
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