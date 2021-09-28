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CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı - Son Dakika

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

28.09.2021 16:48

CHP Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantısında, "Makam odalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanların ellerini kırarım" sözlerine yer veren CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı.

23 Eylül'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın katılımıyla gerçekleşen CHP Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantısında konuşan CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'i hedef alarak "Makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanların ellerini kırarım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım" sözleriyle tehdit ettiği ileri sürülmüştü.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, dün, polis tarafından gözaltına alındı.

NÖBETÇİ HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI

Odabaşıoğlu, polisteki işlemlerinin ardından bugün Denizli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Odabaşıoğlu, tutuklandı. Odabaşıoğlu'nun avukatlarının karara itiraz etmek için 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurduğu öğrenildi.

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

CHP BASIN AÇIKLAMASI İÇİN TOPLANDI

CHP Denizli İl Başkanlığı, Odabaşıoğlu adliyeye sevk edilmeden önce adliye binası önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya TBMM İdare Amiri CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Muğla milletvekilleri Süleyman Girgin, Mürsel Alban, Burak Erbay, Suat Özcan, Aydın CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, bağımsız milletvekili Teoman Sancar ve yaklaşık 200 partili katıldı.

CHP'Lİ ÇAVUŞOĞLU KARARIN HAKSIZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Partililer adına konuşma yapan CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, gözaltı kararının haksız olduğunu, montaj ile birleştirilmiş bir ses kaydı nedeniyle Odabaşıoğlu hakkında gözaltı kararı verildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu haksız gözaltına 'Dur' demek için buradayız. Siyasi eleştiriyi tahammül edemeyecek olanların, kendi söylemleri ve dillerini kontrol etmeleri gerekir. Siyaset zorlu bir süreçtir. Bu sürecin içerisinde eleştiri her zaman olacaktır. Söylendiği iddia edilen, bizce de muhtemelen montaj ile birleştirilmiş bir ses kaydına dayanarak şu an gençlik kolları başkanımız gözaltındadır. Biz ona diyoruz ki; 'Sen sahipsiz değilsin, yalnız değilsin.' Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları, daha önceki Yargıtay kararları ve benzeri hususlar değerlendirildiğinde, sarf edildiği iddia edilen söz, ağır eleştiri olmak şartıyla 'eleştiri' kapsamında değerlendirilmelidir. Gençlik kolları başkanımızın yanındayız. Şunu unutmasınlar ki, korku imparatorluğu ile varılmak istenilen sonuç hiçbir zaman hüküm ifade etmeyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla eleştirilmesinin en doğal hak olduğunu savunan Çavuşoğlu, "Bugün buradan bu yargılama sürecini yönetecek onlara sesleniyoruz, yapılan işlem usulsüzdür, hukuksuzdur" diye konuştu.

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı - Son Dakika
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