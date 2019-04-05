CHP Denizli İl Başkanı Akbaba: "Honaz'da Kepenek 1 Oy Farkla Kazandı"
49 dakika önce
CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, "Geçersiz oyların sayılması sonucunda CHP lehine 1 oyla seçim kazanılmıştır.
CHP Denizli
İl Başkanı Mahir Akbaba, "Geçersiz oyların sayılması sonucunda CHP lehine 1 oyla seçim kazanılmıştır. Honaz
Belediye Başkanımız Yüksel Kepenek
'e başarılar diliyoruz" dedi.
Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan CHP Denizli İl Başkanı Akbaba, il ve ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların ardından sonucun belli olduğunu belirterek, "2 Nisan 2019 tarihinde Honaz' da, AK Parti
'nin 41 sandıkta sandıktaki (çuvalların) oyların sayılması yönündeki itirazı kabul edilmiş Pamukkale
İlçe Seçim Kurulunda sayılmıştır. Bu sayım sonucu 3 oyla CHP lehine gerçekleşmiştir. 5 Nisan
2019'da ise bu kez Denizli İl Seçim Kuruluna itiraz etmiştir. İl Seçim Kurulu tüm sandıklardaki oyların sayılmasını reddetmiş, geçersiz oyların incelenmesine karar vermiştir. Geçersiz oyların sayılması sonucunda CHP lehine 1 oyla seçim kazanılmıştır. Honaz Belediye Başkanımız Yüksel Kepenek'e başarılar diliyoruz" dedi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:40 Kaynak: İHA
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