Son Dakika Haberleri: CHP Denizli Milletvekili Arslan'ın vefatı
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CHP Denizli Milletvekili Arslan'ın vefatı

29 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Antalya'da hayatını kaybeden Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın siyasi mücadelesi, yardımseverliği ve ülkesi adına verdiği mücadeleyle yeri doldurulamayacak bir kişi olduğunu söyledi.

CHP Denizli Milletvekili Arslan'ın vefatı, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Antalya'da hayatını kaybeden Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın siyasi mücadelesi, yardımseverliği ve ülkesi adına verdiği mücadeleyle yeri doldurulamayacak bir kişi olduğunu söyledi.
Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Arslan'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna getirildi.

Arslan'ın ailesi, Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi'ndeki evlerinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul ediyor.

Çadıra gelerek aileyle başsağlığı dileklerini ileten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizli'nin önemli bir büyüğünü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Arslan için yarın 10.30'da CHP il binası önünde tören düzenleneceğini ifade eden Karaca, cenazenin Müftü Ahmet Hulusi Camisi'nde öğle vakti kılınacak namaz sonrası Denizli Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceğini dile getirdi.
Karaca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yarınki cenaze törenine katılacağını aktararak şöyle konuştu:
"Hem CHP ailesinin hem de Denizli'nin çok büyük, acı bir kaybı. Kazım vekilimiz siyasi mücadelesiyle, yardımseverliğiyle ve ülkesi adına verdiği mücadeleyle gerçekten yeri doldurulamayacak biriydi. Biz CHP ailesi olarak yakınlarına, tüm ülkemize başsağlığı diliyoruz. Siyaset çevresinde güler yüzü, samimiyetiyle, barışçıl ve birleştirici diliyle gerçekten hepimizi abisiydi. Çok üzüntülüyüz."
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:57 Kaynak: AA
Antalya, Milletvekili, Denizli, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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