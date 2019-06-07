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CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan vefat etti

1 saat önce

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, bayram tatili için ailesiyle bulunduğu Antalya'nın Aksu ilçesindeki evinde bu gece geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan vefat etti, System.String[]
CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, bayram tatili için ailesiyle bulunduğu Antalya'nın Aksu ilçesindeki evinde bu gece geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.
CHP yetkililerinden alınan bilgiye göre, Denizli Milletvekili Arslan, bu gece saat 00.30 sularında Antalya'nın Aksu ilçesinde bayram tatili için ailesiyle bulunduğu evde rahatsızlandı. Arslan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, AA'ya yaptığı açıklamada Arslan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını bildirdi. Arslan'ın cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Denizli'ye götürüldüğünü belirten Kaya, Arslan ve CHP ailesine başsağlığı diledi.
Arslan'ın öz geçmişi
17 Mart 1954'te Denizli'nin Tavas ilçesinin Solmaz Köyü'nde doğan Arslan, 1976'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1979-1999 arasında Denizli'de serbest avukatlık, 4 yıl Denizli Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2 yıl Disiplin Kurulu Üyeliği yaptı.
1984-1989 arasında Denizli'de SODEP İl Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 1989'da SHP İl Sekreterliği'ne, 1991'de SHP İl Başkanlığı'na seçildi.
1992-1995 arası CHP İl Başkanlığı yaptı. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği'ni 6 sene, Genel Sekreter Yardımcılığını 4 sene, Genel Başkan Yardımcılığı görevini 1 sene yürüttü.
Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanlığı ve Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği Denizli Şube Başkanlığı görevlerinde de bulunan Arslan, "Siyasete Adanan Hayat" adlı bir kitap kaleme aldı.
2014 yerel seçimlerinde CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan, 25. ve 26. dönemlerde Denizli milletvekili seçilen Arslan, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeliği yaptı. Arslan, 27. dönemde yeniden Denizli Milletvekili seçildi.
Arslan, evli ve 2 çocuk babasıydı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:18 Kaynak: AA
Politika
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