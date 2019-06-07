CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan vefat etti
1 saat önce
Arslan, bayram tatili için ailesiyle bulunduğu Antalya'nın Aksu ilçesindeki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:28
Arslan, bayram tatili için ailesiyle bulunduğu Antalya
'nın Aksu
ilçesindeki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti
Ölüm tatil için geldiği Antalya'da, kumsalda yakaladı
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