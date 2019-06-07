Son Dakika Haberleri: CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan vefat etti
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CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan vefat etti

1 saat önce

Arslan, bayram tatili için ailesiyle bulunduğu Antalya'nın Aksu ilçesindeki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan vefat etti, System.String[]
Arslan, bayram tatili için ailesiyle bulunduğu Antalya'nın Aksu ilçesindeki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:28 
Ekonomi
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