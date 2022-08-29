Eski SPK Başkanı Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika
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Eski SPK Başkanı Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

29.08.2022 15:12
Eski SPK Başkanı Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

CHP, DEVA Partisi, Zafer Partisi ve Memleket Partisi, hakkındaki iddialar nedeniyle eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun da aralarında olduğu bazı kişiler hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

CHP, DEVA Partisi, Zafer Partisi ve Memleket Partisi, hakkındaki iddialar nedeniyle eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun da aralarında olduğu bazı kişiler hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, suç duyurusu dilekçesini vermek için geldiği Ankara Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in sosyal medyada gündeme getirdiği iddialara ilişkin CHP milletvekillerinin imzasıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirten Erkek, suç duyurusunda yer alan iddialara ilişkin adil sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Ankara Adliyesi'ne gelerek ayrı bir suç duyurusu dilekçesi veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da suç duyurusunun takipçisi olacaklarını söyledi.

İYİ Parti ve Memleket Partisi de Taşkesenlioğlu'nun aralarında olduğu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada da konuyla ilgili suç duyurusu dilekçesinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sermaye Piyasası Kurulu, Zafer Partisi, Deva Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski SPK Başkanı Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika

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