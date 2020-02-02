CHP Didim Kadın Kollarında mevcut Başkan Kurt güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Didim Kadın Kollarında mevcut Başkan Kurt güven tazeledi - Son Dakika

CHP Didim Kadın Kollarında mevcut Başkan Kurt güven tazeledi

6 saat önce

CHP Didim İlçe Kadın Kolları seçiminde mevcut Başkan Arzu Kurt'un aday olduğu seçimler tek liste ile yapıldı.

CHP Didim Kadın Kollarında mevcut Başkan Kurt güven tazeledi, System.String[]

CHP Didim İlçe Kadın Kolları seçiminde mevcut Başkan Arzu Kurt'un aday olduğu seçimler tek liste ile yapıldı.


CHP Didim İlçe Kadın Kollarının seçimi yapıldı. Belediye Düğün salonunda yapılan kongreye CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Didim Belediye başkan yardımcıları Arzu Kurt ve Zeynel Şener ile millet ittifakı meclis üyeleri, CHP ilçe yöneticileri ile kadın kolları üyeleri katıldı.


Kongrenin divan başkanlığını CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir yaparken, kongre saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.


Konuşmaların ardından yerel seçimler sonrasında yoğun işleri nedeniyle görevinden ayrılan CHP Didim İlçe Kadın Kolları eski Başkanı Figen Çakmakgil'e İlçe Başkanı Koçak tarafından teşekkür plaketi verilirken, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'de çiçek vererek Çakmakgil'e teşekkür etti.


Ardından konuşan CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Kurt, eski başkan Figen Çakmagil'in görevini bırakmasının ardından yaklaşık 5 aydır görevi sürdürdüğünü kaydederek, 18 yaşından beri CHP'nin içerisinde olduğunu belirtti. 2012 yılında Didim'e yerleştiğini kaydeden Kurt, kadınların gücünü ve önemini alanlarda gösterdiklerini dile getirdi. Ardından seçimlere geçildi.


Tek liste ile yapılan seçimlerde Arzu Kurt başkanlığındaki Didim CHP'nin kadın kolları yönetiminde şu isimler yer aldı; Saliha Aygün, Sultan Bulut, Sibel Demir, Hülya Dedeoğlu, Gülcan Doğan, Vicdan İnanç, Hatice Kılınç, Üslen Kaya, Iraz Tarımer ve Songül Yıldırım. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Aydın, Didim, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem bölgesine giden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun zor anları
CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, yeni partisini duyurdu Meral Akşener son anket sonuçlarını açıkladı Hafter, Cenevre'deki komisyon görüşmelerine katılacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 01:22:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Didim Kadın Kollarında mevcut Başkan Kurt güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]