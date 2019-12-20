CHP Dış Politika Danışma Kurulu aralık ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Dış Politika Danışma Kurulu aralık ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

CHP Dış Politika Danışma Kurulu aralık ayı toplantısı yapıldı

6 saat önce

CHP Dış Politika Danışma Kurulu aralık ayı toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

CHP Dış Politika Danışma Kurulu aralık ayı toplantısı yapıldı, System.String[]

CHP Dış Politika Danışma Kurulu aralık ayı toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

CHP'den yapılan açıklamada, danışma kurulu aralık ayı toplantısının JW Marriott Otel'de yapıldığı belirtildi.

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, dış politikadaki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz koordinasyonunda çalışmalarını yürüten kurulun toplantısına, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğoğlu ve Onur Öymen, eski milletvekili Oğuz Oyan ile Parti Sözcüsü Faik Öztrak da katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:38 Kaynak: AA
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