CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı - Son Dakika

CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı'nda İdlib'deki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı'nda İdlib'deki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Dış Politika Danışma Kurulu bu yılın ilk toplantısını Kılıçdaroğlu başkanlığında JW Marriott Otel'de gerçekletirdi.

Toplantıya, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, eski CHP Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğoğlu ve Osman Korutürk, eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, eski CHP milletvekilleri Rıza Türmen, Oğuz Oyan, Hüseyin Pazarcı ve emekli Tümgeneral Cihangir Akşit katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, katılımcılar arasında dış politikanın güncel meseleleri hakkında kapsamlı bir beyin fırtınası gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplantıda, Türkiye'nin önündeki en önemli meselenin İdlib'deki gergin durum ve olası tırmanma olduğunun değerlendirildiğini aktaran Çeviköz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Suriye yönetimi ile savaşmasını gerektirecek doğrudan bir tehdidin mevcut olmadığı, dolayısıyla barışı önceleyen yaklaşımların tercih edilmesinin gerektiği, İdlib'den Türkiye'ye yönelik en öncelikli meselenin yeni bir sığınmacı dalgası olduğu, bunun kontrol edilebilmesi için Rusya ile görüşmelerin şeffaf şekilde sabırla sürdürülmesi ve Suriye yönetimiyle de diyalog olanaklarının araştırılmasına devam edilmesi hususunda görüş birliğine varılmıştır. Toplantıda, Türkiye'nin Suriye'de Rusya ile karşı karşıya kalmasının birçok alanda olumsuz sonuçları olacağı konusunda hem fikir olunmuştur."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:20 Kaynak: AA
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