CHP Diyarbakır İl Başkanı ile 24 il yöneticisi görevden alınarak yerlerine atama yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Diyarbakır İl Başkanı ile 24 il yöneticisi görevden alınarak yerlerine atama yapıldı - Son Dakika

CHP Diyarbakır İl Başkanı ile 24 il yöneticisi görevden alınarak yerlerine atama yapıldı

6 saat önce

CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ile 24 il yöneticisi görevden alındı.

CHP Diyarbakır İl Başkanı ile 24 il yöneticisi görevden alınarak yerlerine atama yapıldı, System.String[]

CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ile 24 il yöneticisi görevden alındı.

CHP Genel Başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek imzasıyla Diyarbakır İl Başkanlığına gönderilen yazıda, Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) 30 Eylül 2019'da aldığı kararla kongreler sürecinin başladığı belirtildi.

Yazıda, CHP Diyarbakır İl Başkanı Sayın ile 24 il yöneticisinin, tüzüğün kongrelerle ilgili düzenlemeleri içeren maddesi kapsamında görevden alınarak, yerine Abdurrahman Aslan başkanlığında yeni yönetim atandığı bildirildi.

Ayrıca yazıda, yeni il yönetiminden, olağan kongre sürecini tamamlaması istendi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Mehmet Sayın, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:30 Kaynak: AA
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