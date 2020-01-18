CHP Diyarbakır İl Başkanı Sayın ve 24 yönetici görevden alındı - Son Dakika
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CHP Diyarbakır İl Başkanı Sayın ve 24 yönetici görevden alındı

6 saat önce

CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın'ın da aralarında bulunduğu 24 il yöneticisi, Genel merkez tarafından kongre süreci başladığı gerekçe gösterilerek görevinden alındı.

CHP Diyarbakır İl Başkanı Sayın ve 24 yönetici görevden alındı, System.String[]

CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın'ın da aralarında bulunduğu 24 il yöneticisi, Genel merkez tarafından kongre süreci başladığı gerekçe gösterilerek görevinden alındı.

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na Genel Başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek tarafından gönderilen yazıda, İl Başkanı Mehmet Sayın ile 24 parti yöneticisi kongre süreci başladığı gerekçesiyle görevden alındığı bildirdi. Sayın'ın yerine CHP İl Başkanlığı'na Abdurrahman Aslan getirilirken, gönderilen yazıda yeni il yönetiminden olağan kongre sürecini tamamlaması talep edildi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Sayın, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:47 Kaynak: DHA
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CHP Diyarbakır İl Başkanı Sayın ve 24 yönetici görevden alındı
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