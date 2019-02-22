Son Dakika Haberleri: CHP Durağan Belediye Başkan Adayı Tanıtıldı

CHP Durağan Belediye Başkan Adayı Tanıtıldı

26 dakika önce

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, "Biz sadece iktidarı eleştirmek için değil, onların yaptığı hizmetlerden daha fazlasını yapmak için göreve talibiz." dedi.

CHP Durağan Belediye Başkan Adayı Tanıtıldı, System.String[]
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, "Biz sadece iktidarı eleştirmek için değil, onların yaptığı hizmetlerden daha fazlasını yapmak için göreve talibiz." dedi.

Karadeniz, beraberindeki partililerle Durağan ilçesinde belediye başkan adayları Mustafa Eker'in tanıtım toplantısına katıldı.

Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, CHP'li belediyelerin vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.

Durağan ilçesinin AK Parti'li bir belediye başkanı tarafından yönetildiğini hatırlatan Karadeniz, şöyle konuştu:

"Durağan halkı iktidar partisine yüksek oranda destek veriyor ancak hizmeti çok az oranda alıyor. Sinop Belediyesi ve bazı ilçelerimiz CHP'li belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Hizmet halkın sorunlarını iyi tespit edip o yönde projeler üreterek olur. CHP'li belediyeler bu konuda vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaktadır. Biz sadece iktidarı eleştirmek için değil, onların yaptığı hizmetlerden daha fazlasını yapmak için göreve talibiz. Mustafa Eker bu ilçenin sorunlarını çok iyi bir kişidir. Kendisi için sizlerden destek istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:23 Kaynak: AA

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