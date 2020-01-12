CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Av. Burak Güngörmedi seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Av. Burak Güngörmedi seçildi - Son Dakika

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Av. Burak Güngörmedi seçildi

21 dakika önce

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Av. Burak Güngörmedi seçildi.

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Av. Burak Güngörmedi seçildi, System.String[]

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Av. Burak Güngörmedi seçildi.


Bir düğün salonunda düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin divan başkanlığında gerçekleştirilen kongrede, Güngörmedi başkanlık yarışına tek aday olarak katıldı.

Kongrede yapılan oylama sonunda Güngörmedi, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.

Kongreye CHP Edirne milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan, önceki dönem milletvekilleri, il ve ilçe başkanları da katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Edirne Merkez, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 07:38 Kaynak: AA
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