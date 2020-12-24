CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu'ndan "Kamuya ait taşınmazların kiralarına zam yapılmasın" önerisi - Son Dakika

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, kamuya ait taşınmazların kiralarına zam yapılmaması gerektiğini bildirdi.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'de vakıf kiralarına zam yapılmaması yönünde alınan kararı doğru bulduğunu belirtti.

Aynı kararın devlete ait tüm taşınmazlar ve mülkiyeti Türk Kızılay'da olan yerler için de uygulanması gerektiğini ifade eden Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl aylardır vakıf kiralarına zam yapılmaması gerektiğini, esnafın zaten zor durumda bulunduğunu söylüyorum. Dün gece Meclisimiz bütün partilerimizin ortak önerisiyle vakıf kiralarına zam yapmama kararı aldı. Çok doğru ve yerinde bir karar olmuştur. Ancak eksiktir. Devlete ait bütün taşınmazlarda, kiraya verilen hazine arazilerinde bu yıl artış yapılmamalıdır. Bunun yanında Kızılay'a ait kiralık yerlerde de kira artışı yapılmamalıdır.

Olağanüstü zamanlarda devlet bütün gücüyle vatandaşının yanında olursa vatandaş fazlasıyla daha sonra bunun karşılığını verir. Kızılay bu yıl kiracılarına zam yapmasın esnafımız birazcık da olsun nefes alsın."