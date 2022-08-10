CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu, Edirne'nin sorunlarını iktidara geldiklerinde çözeceklerini belirtti - Son Dakika
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CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu, Edirne'nin sorunlarını iktidara geldiklerinde çözeceklerini belirtti

10.08.2022 12:34
CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu, Edirne'nin sorunlarını iktidara geldiklerinde çözeceklerini belirtti

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin sorunlarını iktidara geldiklerinde çözeceklerini bildirdi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin sorunlarını iktidara geldiklerinde çözeceklerini bildirdi.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine göstermiş oldukları ilgiden dolayı Edirnelilere teşekkür ettiğini belirtti.

Edirne'nin Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli rol oynamış tarihi ve kültürüyle zengin bir şehir olduğunu ifade eden Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne'nin tarım ve turizmindeki potansiyeli birçok ülkeyi kıskandıracak durumda. Ancak bu zenginliğinden yararlanamıyor, hak ettiği payı alamıyor. Tarım arazilerinin yüzde 97'sinde tarla tarımı, yüzde 2'sinde sebzecilik, yüzde 1'inde meyve ve bağcılık yapılıyor. Bunun için, hem tarımda üretimi çeşitlendirecek hem de sulanabilecek her alana suyu götüreceğiz. Tarımsal sulama için başta Çakmak, Hamzadere ve Çömlekköy barajlarını ve sayıları yüzlere yaklaşan sulama ve hayvan sulama göletlerini hızla bitireceğiz. Edirne'nin sorunlarını çok iyi biliyoruz ve iktidara geldiğimizde hızla çözeceğiz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu, Edirne'nin sorunlarını iktidara geldiklerinde çözeceklerini belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu, Edirne'nin sorunlarını iktidara geldiklerinde çözeceklerini belirtti - Son Dakika
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