CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu: "Çiftçi Tarladayken Gümrük Vergisi Sıfırlanır Mı?"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, hasadı devam eden ayçiçeğinde, devletin hala taban alım fiyatı açıklanmamasına tepki gösterdi. Gaytancıoğlu, "Çiftçi tarladayken gümrük vergisi sıfırlanır mı? Hatta ayçiçeğinin ham yağında, kanolanın ham yağında, gümrük vergileri sıfıra çekildi, düşürüldü. Çiftçi tarladayken başka ülkelerden ithalat yapılıyor" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Karahisar köyünde dün ayçiçek üreticisiyle tarlada bir araya geldi. Üreticinin sorunlarını dinleyen Gaytancıoğlu, ayçiçek taban alım fiyatının halen açıklanmamış olmasını eleştirdi.

"HEP İTHALATLA BU İŞLER ÇÖZÜLMEZ"

Gaytancıoğlu şunları söyledi:

"Trakya'da ayçiçeği hasadı bitmek üzere ama hala ortada bir fiyat yok. Tüccar ise piyasayı düşürüyor. 10-11 liradan ayçiçeği satın alıyor. Üreticiler de gözü gibi baktığı ayçiçeğine en az 16 lira fiyat istiyor. Üreticinin bir kuruluşu var. Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, yaklaşık 50 bin ortağı var. Ama bu ürünü satın alabilmesi için bir kaynağa ihtiyacı var. Bir finansmana ihtiyacı var. Bu finansmanı da bankalardan sağlaması lazım ya da kamu kuruluşlarından düşük faizle sağlaması lazım. Bunu bu kuruluşa vermiyorlar. Ama bu kuruluşta görevini yapmak zorunda. Kim görevini yapmıyor? Hükümet yapmıyor. Hatta çiftçiye şu anda darbe vuruyor. Ayçiçeğinden, soyadan, kanoladan alınan gümrük vergisini sıfırladı. Çiftçi tarladayken gümrük vergisi sıfırlanır mı? Hatta ayçiçeğinin ham yağında, kanolanın ham yağında, gümrük vergileri sıfıra çekildi, düşürüldü. Çiftçi tarladayken başka ülkelerden ithalat yapılıyor. Çiftçinin malı burada, hasat yapılacak. Bir an önce Trakya Birlik'i göreve çağırıyoruz. Hükümeti göreve çağırıyoruz. Ayçiçeğinde üreticinin beklentisi 16 lira. Artı 2 lira da destekleme fiyatı. Bu fiyat verilmeli, çiftçi yeniden ayçiçeği üretimini arttırsın. Yoksa zam şampiyonu olmaya devam eder. Hep ithalatla bu işler çözülmez. Şu anda dolar uçuyor, gidiyor. Dünyada gıda fiyatları da yükseliyor. O nedenle bizim üreticiden başka bizi kurtaracak kimse var mı, burada? Herkes üretmek istiyor.

"BİR ÇUVAL ÜRE GÜBRESİ 750 LİRA"

Ayçiçek üreticisi Hasan Öz de üretim maliyetlerinin pahalı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bir çuval üre gübresi 750 lira şu an toprak gübresi 12 lira. Kullandığımız mazot 25 liraydı. Sulama ücretlerine devamlı zam yapılıyordu. Yapılan anlaşmalardan hariç yüzde 45 zam yapılıyor. Yani bu bizi çok zor durumda bırakıyor. Gübre fiyatlarının makul sevide olması lazım. Mazot fiyatlarının düşmesi lazım. Ürettiğimiz ürünün para yapması lazım. Fiyat belli değil şu an. Tüccar 10 liraya alıyor. Yağlı tohumlara döküyoruz, fiyat ne açıklarsa. Emanete bırakıyoruz."