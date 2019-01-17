Son Dakika Haberleri: CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Arslan'dan Teşekkür

CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Arslan'dan Teşekkür

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde CHP'den Edremit Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Selman Hasan Arslan sosyal medyada bir teşekkür mesajı yayınladı.

CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Arslan'dan Teşekkür, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde CHP'den Edremit Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Selman Hasan Arslan sosyal medyada bir teşekkür mesajı yayınladı.

CHP'den Edremit Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Selman Hasan Arslan teşekkür mesajında, "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Edremit Belediye Başkan Adayı gösterilmenin onurunu yaşıyorum. Bizlere bu onuru yaşatan ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk veren başta Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na, parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyelerimize, Balıkesir İl Başkanımıza, CHP Balıkesir Milletvekillerimize, Edremit İlçe Başkanımıza ve Edremit'in fedakar ve cefakar ilçe örgütüne teşekkür ediyorum. Bu yarışın kaybedeni asla olmadı ve olmayacak. Şahsım haricindeki diğer 6 aday adayı arkadaşımızla beraber el ele, omuz omuza bu süreçte birlikte olacağız. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi, kazanan Edremit olacak." dedi. Bu arada Marmara ilçesi CHP Belediye Başkan Adayı olan Yakup Yıldız ise, "31 Mart 2019 tarihinde halkın vereceği desteğe şimdiden teşekkür ediyorum"diye konuştu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Edremit, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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