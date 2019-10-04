Son Dakika Haberleri: CHP Efeler İlçe Başkanı'nın darbedildiği iddiası
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CHP Efeler İlçe Başkanı'nın darbedildiği iddiası

1 saat önce

Aydın'da darbedildiği iddia edilen CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, hastanede tedavi altına alındı.

Aydın'da darbedildiği iddia edilen CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Efeler CHP İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Mersin, 112 Acil Servis ekiplerince, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'in, hastanenin acil servisindeki tedavisi sürüyor.

Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan CHP İl Başkanı Ali Çankır, saldırının planlı yapıldığını ileri sürdü.

Yazılı açıklama yapan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise saldırıyı kınadığını kaydetti.

Polis ekiplerinin, şüphelileri arama çalışması sürüyor.

CHP Efeler İlçe Başkanı'nın darbedildiği iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi, Bora Füzesi, Mersin, Efeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:30 Kaynak: AA
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CHP Efeler İlçe Başkanı'nın darbedildiği iddiası
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