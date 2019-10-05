Son Dakika Haberleri: CHP Efeler İlçe Başkanı'nın darbedilmesi - 3 şüpheli serbest bırakıldı
Son Dakika Güncel Haber

CHP Efeler İlçe Başkanı'nın darbedilmesi - 3 şüpheli serbest bırakıldı

26 dakika önce

Aydın'da CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı serbest bırakıldı.

Aydın'da CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mersin'in evinin önünde darbedilmesinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Kuşadası ilçesinde gözaltına alınan K.A, S.B, ve T.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden T.T. savcılık sorgusunun ardından, K.A, ve S.B. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadelerinde, olayın trafik tartışmasından dolayı yaşandığını söylediği öğrenildi.

Şüpheliler, Adnan Menderes Bulvarı'nda bir bayiye şans oyunu oynamak için geldikleri sırada Mersin'in üzerilerine araba sürdüğünü, Mersin'e, "niye üzerimize araba sürüyorsun?" dediklerini, onun da kendilerine küfrettiğini iddia etti.

Öte yandan Polat Bora Mersin, Aydın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, dün evinin önünde darbedilmiş, 112 Acil Servis ekibince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

CHP Efeler İlçe Başkanı'nın darbedilmesi - 3 şüpheli serbest bırakıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Bora Füzesi, Mersin, Efeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Madde bağımlısı genç, tartıştığı yatalak babasının cinsel organını kesti
Erdoğan konuştuğunda konuşmasını yarıda kesen Kılıçdaroğlu'na verilen not sosyal medyaya sızdı AK Parti'den CHP'ye konuşma saati yanıtı: Biz mutabakata uyarız, siyasi centilmenliğe aykırı iş yapmayız CHP tüzüğünü Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne göre revize etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 23:24:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Efeler İlçe Başkanı'nın darbedilmesi - 3 şüpheli serbest bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]