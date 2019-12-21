CHP Eflani İlçe Kongresi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Eflani İlçe Kongresi - Son Dakika

CHP Eflani İlçe Kongresi

6 saat önce

CHP Eflani ilçe teşkilatının olağan genel kurulunda Ahmet Aytaç ilçe başkanlığına seçildi.

CHP Eflani İlçe Kongresi, System.String[]

CHP Eflani ilçe teşkilatının olağan genel kurulunda Ahmet Aytaç ilçe başkanlığına seçildi.

İlçe başkanlığında yapılan genel kurulda 30 oy alan Ahmet Aytaç ilçe başkanı oldu.

Aytaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarılı bir şekilde kongre yaptıklarını söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlçe yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

Mehmet Cebecigil, Yusuf Çelebi, Alaattin Demirci, Taşkın Erdoğan, Rüstem Gedik, Hikmet Hacınebioğlu, Ali Karagözoğlu, Kemal Özgenç, Eyüp Öztürk ve Numan Sarıkaya.

Cumhuriyet Halk Partisi, Eflani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi
CHP'li Çakırözer'den "Cumhuriyet gazetesine el bombası atalım" sözlerine tepki CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga Yerel seçimlerde CHP'den aday olan Alper Taş, Ekrem İmamoğlu'na sitem etti

Son Dakika Haberleri
04:12 Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika
03:58 BM Libya'da sivillerin hedef alınmasından endişeli - Son Dakika
03:47 Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı 4 yaralı - Son Dakika
03:36 Dorse hırsızlarına suçüstü 4 tutuklama - Son Dakika
03:35 DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika
00:18 İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var - Son Dakika
23:59 Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 04:27:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Eflani İlçe Kongresi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]