CHP 'Eğitim Çalıştay'ı düzenleyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP 'Eğitim Çalıştay'ı düzenleyecek - Son Dakika

CHP 'Eğitim Çalıştay'ı düzenleyecek

7 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Cumartesi günü 'Eğitim Çalıştayı' düzenleyeceklerini açıkladı.

CHP 'Eğitim Çalıştay'ı düzenleyecek, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Cumartesi günü 'Eğitim Çalıştayı' düzenleyeceklerini açıkladı.

CHP'li Kaya, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, eğitimin Türkiye'nin yarayan konusu olduğunu belirtti. Bu sorunun çözüm önerileri için, eğitim çalıştayı düzenleyeceklerini kaydeden Kaya, "Çalıştayı, Cumartesi günü saat 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştireceğiz. Bu sorun sadece CHP'nin sorunu değil. Türkiye'nin temel sorunlarından biri eğitim gerçekten içinden çıkılmaz bir hale geldi. Bu amaçla hiçbir ayrım yapmadan çalıştay gruplarımıza katkı sunmaları için başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerinin parti ayrımı yapmadan tamamını, eğitim sendikalarını, üniversitelerin özellikle eğitim fakülteleri bölümündeki değerli hocalarımızı isim isim çalıştayımıza davet ettik" dedi.

Kaya, çalıştayın açılış konuşmasını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağını kaydetti.


Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Koç: Kumpas davası Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin davası
Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi Kadın voleybolcuları hedef alan MHP Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin kendini savundu

Son Dakika Haberleri
00:24 Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
00:21 Gazdan zehirlenen 3 kız kardeşten 1'i öldü, 2'sinin durumu ağır - Son Dakika
00:20 Hırvat ressam bengez'in sergisi istanbul havalimanı'nda açıldı - Son Dakika
00:18 İsrail 17 yıl hapiste kalan Filistinli tutukluyu serbest bıraktı - Son Dakika
00:16 Minibüs kullanırken okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika
23:20 Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
23:14 Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı! Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 00:23:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP 'Eğitim Çalıştay'ı düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]