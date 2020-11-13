CHP Ekonomi Masası heyeti Adana'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

CHP Ekonomi Masası heyeti Adana'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu

13.11.2020 12:37
CHP Ekonomi Masası heyeti Adana'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu, System.String[]

Aralarında genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri bulunan CHP Ekonomi Masası heyeti, Adana'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Aralarında genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri bulunan CHP Ekonomi Masası heyeti, Adana'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

"CHP Ekonomi Otobüsü" adı verilen üzeri giydirilmiş otobüsle kente gelen Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları Ahmet Akın, Fethi Açıkel ve Veli Ağbaba ile milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Akif Hamzeçebi, Orhan Sarıbal, Çetin Osman Budak ve Mehmet Güzelmansur partilerinin Adana İl Başkanlığını ziyaret etti.

Heyet daha sonra, kentteki bir otelde sanayi odaları, borsalar, ziraat ve esnaf odaları ile derneklerin temsilcilerinin de katıldığı toplantı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, burada yaptığı konuşmada, heyetin ekonomiyi izlemekle görevlendirildiğini söyledi.

Milletvekillerinin sahada da çalışmalar yaptığını ve raporlar sunduklarını anlatan Öztrak, son dönemde hem esnafın hem de KOBİ'lerin dertlerini dinleyip, onların sorunlarının çözümüyle ilgili alanda olduklarını ifade etti.

Öztrak, CHP Ekonomi Masası'nın kurulduğu 2018 yılından bugüne kadar birçok çözüm önerisi sunduğunu belirterek, bunları il il dolaşıp iş insanları, ziraat odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaştıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin ekonomi yönetimini eleştiren Öztrak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin içine düştüğü buhrandan ancak yeni kurallarla, yeni kurumlarla ve yeni kadrolarla çıkılabileceğini düşünüyoruz. Yeni kurallar, yeni Anayasa... Yani tüm özgürlüklerimizin güvence altına alındığı, hesap veren bir idarenin olduğu, güçlü yepyeni bir demokratik parlamenter sisteme geçiş. 37'nci kurultayımızda kabul edilen İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi ülkemizi, içine düştüğü devlet krizinden ve ekonomik buhrandan çıkaracak bir yol haritası veriyor. Partimizin bütün kurultay delegeleri de bu çağrıyı imzaladı. Partimiz, ülkemizin yaşadığı büyük buhranı aşmak, devlet krizi ve ekonomik krizi sonlandırmak için 4 ayaklı bir strateji öneriyor. Bunun 4 ayağı hukuk devleti ve demokrasi, üreten Türkiye, güçlü sosyal devlet ve sürdürülebilirlik. Böyle bir programla ancak bu buhrandan çıkabiliriz."

Öztrak'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, CHP Parti Meclisi, Ekonomi, Adana, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CHP Ekonomi Masası heyeti Adana'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu - Son Dakika Ekonomi


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