CHP Ekonomi Masası Heyeti Alacahöyük Antik Kenti'ni gezdi - Son Dakika

CHP Ekonomi Masası Heyeti Alacahöyük Antik Kenti'ni gezdi
11.03.2021 11:21
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, Atatürk'ün kişisel servetinden bütçeleyerek 1935 yılında başlattığı 4 kazı çalışmasından birine ev sahipliği yapan Çorum'un Alacahöyük köyündeki Alacahöyük Antik Kenti'ni gezdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, Atatürk'ün kişisel servetinden bütçeleyerek 1935 yılında başlattığı 4 kazı çalışmasından birine ev sahipliği yapan Çorum'un Alacahöyük köyündeki Alacahöyük Antik Kenti'ni gezdi.
Öztrak ve beraberindeki heyet, Alacahöyük Antik Kenti'nde yaklaşık 3 bin yıllık olduğu tahmin edilen Hitit Barajı ile çevresine inşa edilen tesisleri inceledi.
Alacahöyük Müzesi ile ören yerini de gezen heyet, rehberlerden antik kent hakkında bilgi aldı.
Alacahöyük'ün önemli tarihi değerlere sahip olduğunu belirten Öztrak, partililerle ören yeri girişindeki Sfenksli Kapı önünde gazetecilere poz verdikten sonra heyetle beraber antik kentten ayrıldı.
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