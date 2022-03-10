CHP Ekonomi Masası heyeti, Bartın'da iş dünyasıyla buluştu - Son Dakika
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CHP Ekonomi Masası heyeti, Bartın'da iş dünyasıyla buluştu

10.03.2022 14:09
CHP Ekonomi Masası heyeti, Bartın'da iş dünyasıyla buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ekonomiyi sıcak parayla şişiren değil, üreterek verimlilikle zenginleştiren bir büyüme stratejisini uygulamak zorundayız." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ekonomiyi sıcak parayla şişiren değil, üreterek verimlilikle zenginleştiren bir büyüme stratejisini uygulamak zorundayız." dedi.

CHP Ekonomi Masası heyeti, Faik Öztrak başkanlığında 10 milletvekilinin katılımıyla Bartın iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

Toplantıda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztrak, üretmeden, verimliliği artırmadan büyümenin sürdürülebilir olmadığının bugünlerde net bir şekilde görüldüğünü söyledi.

Öztrak, hükümetin ekonomi politikalarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Bugün önemli krizlerden birinin, Rusya- Ukrayna savaşı olduğuna işaret eden Öztrak, savaşın etkilerinin henüz tam görülmediğini belirtti. Öztrak, "Şu ana kadar yaşadığımız, gördüğümüz, açıklanan rakamlar, bunların hepsi Rusya-Ukrayna krizinden önce gerçekleşmiş olan rakamlar. Bugün gördüğümüz şu; bugüne kadar izlenen politikalar ekonomimizi iç ve dış gelişmeler karşısında tamamen savunmasız bırakmış vaziyette. Ekonomi gerçekten kötü yönetildi ve Rusya-Ukrayna savaşına biz hazırlıksız yakalandık." diye konuştu.

Öztrak, Rusya'nın, 2014'te Kırım'ın ilhakında kendisine uygulanan ambargolardan ders çıkararak ekonomisinin dayanıklılığını artıracak tedbirler aldığını dile getirerek, Türkiye'de ise hükümetin dayanıklılığı artıracak hiçbir önlem almadığını savundu.

Dış açığın rekor kırdığını, Merkez Bankası rezervinin 50 milyar dolar açık verdiğini, enflasyonun artarak son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktığını söyleyen Öztrak, bütün dünyanın enflasyonla boğuştuğunu belirtti. Öztrak, Türkiye'de ise enflasyonun temel sebebinin kötü yönetim olduğunu iddia etti.

"Türkiye, hızla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeli"

Ülkenin sıkıntılardan çıkabilmesi için dört ayaklı bir stratejiye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Öztrak, bu stratejiyle ülkeye istikrarı getirebilmenin ve ülkenin önündeki fırsatları değerlendirebilmesinin mümkün olduğunu anlattı.

Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu stratejinin birinci ayağı; ülkede adaleti sağlama, demokrasiyi güçlendirme, can ve mal güvenliğini sağlayacak tedbirlerden oluşuyor. Türkiye, hızla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeli. Yargı bağımsız hale getirilmeli, millete ve onun meclisine hesap veren bir hükümet olmalı, milleti kucaklayacak tarafsız bir cumhurbaşkanına mutlaka ihtiyacımız var. Milletvekilini millet seçmeli, siyasi ahlak yasasının öncelikle çıkarılması da bu kapsamda. Yine en son 6 partinin birlikte açıkladığı dokümanda yer alan bütün tedbirler var. Ekonomiyi sıcak parayla şişiren değil, üreterek verimlilikle zenginleştiren bir büyüme stratejisini uygulamak zorundayız."

Ekonomide yapılması gerekenlere ilişkin önerilerin değerlendirildiği toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

Öte yandan Öztrak ve beraberindeki heyet, kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde de bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Ekonomi, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Ekonomi Masası heyeti, Bartın'da iş dünyasıyla buluştu - Son Dakika


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