CHP Ekonomi Masası heyeti, esnafın sorunlarını dinledi - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, Çankırı'da esnafın sorunlarını dinledi.

Öztrak ve beraberindekiler, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantının ardından Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ile Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

SMMMO Başkanı Hüseyin Yakar ile görüşen Öztrak, salgın döneminde sektörün yaşadığı sıkıntılar konusunda bilgi aldı.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Öztrak ile beraberindekiler, iş yeri sahiplerinin sıkıntı ve taleplerini dinledi.