CHP Ekonomi Masası heyeti temaslarda bulundu (2) - Son Dakika
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CHP Ekonomi Masası heyeti temaslarda bulundu (2)

01.04.2022 19:54

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti yöneticileri ve milletvekilleri, Hatay'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti yöneticileri ve milletvekilleri, Hatay'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

CHP Ekonomi Masası heyeti, ilk olarak Antakya'daki bir ayakkabıcıda esnafla bir araya gelerek Antakya Ayakkabıcılar Odası Başkan Vekili Cuma Dikmen'den sektör hakkında bilgi aldı.

Öztrak, buradaki konuşmasında, sıkıntıların giderek büyüdüğünü öne sürerek, kente EXPO 2021 organizasyonu ve esnafın derdini dinlemek için geldiklerini söyledi.

EXPO'nun Hatay'a fayda getirmesini temenni eden Öztrak, "Çünkü, dünyanın çeşitli ülkelerinden, çeşitli iş insanlarıyla irtibat kurabilmeye imkan veren bir faaliyet. Bugün içinde bulunduğumuz sıkıntıları aşabilmek, dünyaya açılabilmek için de bir imkan. Çin'de yaşananlar nedeniyle önümüzde önemli fırsatlar açıldı. Bu fırsatları değerlendirmek için ülkenin iyi yönetilmesi lazım. Bu fırsatları değerlendirdiğimiz takdirde başta bu sektör olmak üzere ülkede çok ciddi gelişmeleri sağlamamız mümkün." ifadelerini kullandı.

Öztrak ve beraberindekiler daha sonra Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'ne (MOBSAN) geçerek bir atölyede inceleme yaptı.

Sektör temsilcileriyle de buluşan heyet, burada MOBSAN Başkanı Hüseyin Doğru'dan site hakkında bilgi aldı.

Daha sonra İskenderun EXPO alanını gezen heyettekiler, ardından Dörtyol ilçesi Altınçağ Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Ekonomi Masası heyeti temaslarda bulundu (2)
CHP Ekonomi Masası heyeti temaslarda bulundu (2)
CHP Ekonomi Masası heyeti temaslarda bulundu (2)
CHP Ekonomi Masası heyeti temaslarda bulundu (2)
CHP Ekonomi Masası heyeti temaslarda bulundu (2)
CHP Ekonomi Masası heyeti temaslarda bulundu (2)
CHP Ekonomi Masası heyeti temaslarda bulundu (2)
CHP Ekonomi Masası heyeti temaslarda bulundu (2)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Ekonomi Masası heyeti temaslarda bulundu (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Ekonomi Masası heyeti temaslarda bulundu (2) - Son Dakika
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