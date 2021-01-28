CHP Ekonomi Masası Heyeti, Kırıkkale'de iş dünyasının sorunlarını dinledi - Son Dakika

CHP Ekonomi Masası Heyeti, Kırıkkale'de iş dünyası ile ekonomik sorunları ve taleplerini değerlendirdi.

Kırıkkale Kültür Merkezi'ndeki toplantıya heyet üyesi 11 milletvekili, meslek odalarının başkanları, esnaf temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, sunum eşliğinde, Türkiye'nin ekonomik sorunlarını ve CHP'nin çözüm önerilerini anlattı.

Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıda katılımcılar, Kırıkkale'de yaşadıkları ekonomik sıkıntılarla ilgili sorunları ve taleplerini iletti.

Budak, toplantının ardından gazetecilere, CHP Ekonomi Masası olarak Kırıkkale'de yaşanan ekonomik meselelerin Türkiye'nin genelinde yaşananlardan bağımsız olmadığını gördüklerini söyledi.

Çiftçinin ve sanayicinin sorununun üretip kazanamamak olduğunu aktaran Budak, bu kesimin ayrıca kredilerini ödemekte güçlük çektiğini kaydetti.

CHP'li milletvekilleri, toplantının ardından gruplara ayrılarak, kent merkezi ile yeni ve eski sanayi bölgelerinde esnafı ziyaret etti, ekonomi konusunda görüş alışverişinde bulundu.