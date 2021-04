CHP Ekonomi Masası heyeti Malatya'da esnaf temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak???????, borçlanarak değil üreterek zenginleşen bir ülke olmamız gerektiğini belirterek, "Dolayısıyla iç ve dış tasarrufları betona değil üretime ve döviz kazandıran faaliyetlere yönlendireceğiz." dedi.

CHP Ekonomi Masası heyeti, Malatya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğinde düzenlenen toplantıda, esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

Öztrak, burada yaptığı konuşmada, ekonomiyi nasıl gördüklerini anlatmak ve ekonomiyle ilgili sorunları dinlemek üzere kenti ziyaret ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin hedeflediği büyüme rotasından çıktığını savunan Öztrak, "TÜİK büyüme rakamlarına göre, 3'er yıllık ortalamaları aldığımız zaman 2017'de yüzde 5,6 olan üç yıllık ortalama büyüme, 2020'de yüzde 1,9'a düşmüş. Bu tabii çok hızlı bir aşağıya doğru gidiş. Türkiye'nin uzun yıllar ortalaması ise yüzde 4,8. Milli gelirimiz ise 2013'te 958 milyar dolarmış şimdi 717 milyar dolara düşmüş." dedi.

Öztrak, Türkiye'nin son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kontrolü kaybettiğini iddia ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hindistan'ın arkasından dünyada günlük vaka sayısında ikinci olmuşuz. Bu gerçekten çok büyük bir illet ama bu illetle ciddiye alıp mücadele etmek lazım. 1 Mart 2021'de Türkiye haritasında kırmızı renkli sadece 17 il var, onun dışındaki iller sarı, mavi ve turuncu. Bir ay sonra 6 Nisan 2021 tarihinde her yer kırmızı. Bu arada ne var? AK Parti'nin kongresi var. Biz kongremizi her bir delegenin arasına sosyal mesafe koyarak yaptık. Bizim kusurumuz neydi? Biz de lebalep doldururduk ama biz lebalep doldurmadık. Çünkü biz lebalep doldurursak, o zaman milletimiz de bize bakıp diyecek ki 'Bu korona o kadar da önemli değilmiş, muhalefet partisi bu salonları böyle dolduruyorsa biz de her yerde istediğimiz gibi bir araya gelip baş başa sohbet ederiz' derdi. Nitekim öyle oldu. Hükümetin partisi kalkıp salonu böyle doldurduğu zaman insanlarda bu işi ciddiye almadılar ve sonunda bu kıpkırmızı tabloyla karşı karşıya kaldık."

"Üreterek zenginleşen bir ülke olmamız lazım"

Kapanan iş yeri sayısının hızla arttığını ileri süren Öztrak, "aslında esnafı da milleti de virüsün değil, sahipsizliğin öldürdüğünü" savundu.

Öztrak, Türkiye'nin ekonomi politikasını eleştirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'yi içerisine düşürüldüğü buhrandan çıkarmak için güvene ve ülkenin küresel arenada yarışma gücünü artıracak yapısal değişime ihtiyaç var. Bunun için de yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolara ihtiyaç var. Türkiye derhal yeni ve güçlü bir demokratik parlamenter sisteme geçmeli. Borçlanarak değil, üreterek zenginleşen bir ülke olmamız lazım. Dolayısıyla iç ve dış tasarrufları betona değil, üretime ve döviz kazandıran faaliyetlere yönlendireceğiz. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatları kullanacağız. Eğitim politikasını paydaşlarla yeniden oluşturacağız. Bu buhranın üreten sektörler üzerinde yarattığı tahribatı giderecek büyük bir dönüşüm ve destek programını buhranın hemen arkasından başlatacağız. Neden? Bu savaşın kazananı olmak için. Esnaf dükkanını açacak, çiftçi tarlasını sürecek, işsiz işine kavuşacak. Şu dönemde bu milletin elinden alınan ne varsa hepsini geri vereceğiz, hepsini telafi edeceğiz."

Toplantıya Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Ahmet Akın ile CHP millletvekilleri Akif Hamzaçebi, Abdurrahman Tutdere, Mehmet Güzelmansur, Çetin Osman Budak, Özkan Yalım, Turan Aydoğan, Bedri Serter, Gökan Zeybek ve Okan Gaytancıoğlu de katıldı.

Heyet daha sonra kent merkezinde kahveci esnafıyla bir araya gelerek sorularını dinledi. Bu sırada bir grup kahveci esnafı, pandemi nedeniyle sektörlerinde uygulanan kısıtlamaları protesto etmek için oyun kağıdı ve okey takımı yaktı.