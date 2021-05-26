CHP Ekonomi Masası heyeti, Siteler esnafını ziyaret etti - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bir an önce 1 Haziran'dan itibaren esnafla ilgili ne yapılacağı açıklanmalıdır. Kim, nasıl hizmet verecek? Bunların hepsi bilinmeli ki esnaf ona göre tedbir alsın, çalışanlarını, stoklarını hazırlasın" dedi.

CHP Ekonomi Masası heyeti, Ankara Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Siteler esnafını ziyaret etti. Esnafın sorunlarını ve taleplerini dileyen ekonomi masası üyeleri, Ankara Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odasında bir toplantı düzenledi.

Muhalefetin görevlerinden birinin de esnafın eksiklerini dile getirmek olduğunu belirten Faik Öztrak, "Pandemi döneminde bize benzeyen ekonomiler içerisinde en düşük doğrudan gelir desteği alan esnaf, bizim esnafımız oldu. Dünyada sondan üçüncüyüz." görüşünü aktardı.

Dile getirdikleri sorunlar sonrası iktidarın, esnafa hibe desteğinde bulunduğunu aktaran Öztrak, şöyle konuştu:

"Peki bunun arkasından akaryakıt zammını niye yaptın? Bir verdin, 3 geri aldın. Bu işin başından beri esnafın sıkıntı içinde olduğunu biliyoruz. Bu pandemi aynen bir dünya savaşı gibidir. Bu pandemi ile savaşın galibi olan ülkeler, bu süreçte esnafını ayakta diri tutabilen ülkelerdir. Bizim her söylediğimiz, esnafımızı ayakta tutmak, pandemi sonrasında Türkiye'yi lider ülke yapmaya hazırlayacak önerilerdir ama bugüne kadar derdimizi anlatamadık. Esnafımızın dertlerinin peşinde olmaya devam edeceğiz. '1 Haziran'dan sonra ne yapacaksınız' diye esnaf bağırıyor. Bir an önce 1 Haziran'dan itibaren esnafla ilgili ne yapılacağı açıklanmalıdır. Kim, nasıl hizmet verecek? Bunların hepsi bilinmeli ki esnaf ona göre tedbir alsın, çalışanlarını, stoklarını hazırlasın."

Kovid-19 sürecinin bütün üretim zincirlerini allak bullak ettiğine değinen Öztrak, pandeminin iyi değerlendirilmesi durumunda aynı zamanda bir fırsat olabileceğini söyledi. Türkiye'nin bu dönemde üretim merkezi haline getirilebileceğine dikkati çeken CHP'li Öztrak, bu yönde adımlar atılırsa ihracatın 10'a, hatta 100'e katlanabileceğini dile getirdi.

Faik Öztrak, Türkiye'nin kötü yönetim nedeniyle 2023'te hedeflenen ihracatın yarısına dahi ulaşılamadığını savunarak "Bu sorunların hepsi aşılır, yeter ki ülke yönetilsin. Türkiye'nin 3 yeniye ihtiyacı var. Yeni kurallara, yeni kurumlara ve yeni kadrolara ihtiyacımız var. Mevcut kadrolar metal yorgunu, derde deva olamıyor, mevcut kadrolarla atık vedalaşma zamanı geldi." dedi.

Partisinin çözüm önerileri hakkında da bilgi veren Faik Öztrak, iktidara gelir gelmez bir esnaf bakanlığı kuracaklarını, esnafın problemlerinin tek bir binada çözüleceğini bildirdi. Öztrak, sicil affı, kredi faizlerinin silinmesi gibi önerilerini de sıralayarak "Esnafla ilgili yapılması gereken çok sayıda önlem var. Eğer esnafımızı bu pandemi sonrasında ayakta tutamazsak bu savaşı kaybeden ülkeler arasında yer alırız. Onun için esnafa karşılıksız destek vermeliyiz, borçla bu iş çözülmez. Bizim gibi ekonomilerin bel kemiği esnaftır, esnafımıza sahip çıkmazsak fırsatların hiçbirinden yararlanamayız." diye konuştu.

"En büyük sıkıntı ham madde"

Ankara Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı da Siteler'in devamlı ziyaret edilmesi gereken bir yer olduğunu söyledi. Siyasilerden her zaman yanlarında olmalarını istediklerini aktaran Taklacı, "En büyük sıkıntılarımızdan biri malzeme, ham madde sıkıntısı. Türkiye'nin ihtiyacı karşılanmadan ihracat yapılmamalı." dedi.

Mdf, boya malzemesi, süngerde yurt dışına bağımlı olduklarını belirten Taklacı, Türkiye'de acilen petro kimya tesisi kurulması gerektiğini de söyledi. Petro kimya tesisiyle ham maddede dışa bağımlılığın kalkacağını dile getiren Taklacı, ayrıca boyacılarla ilgili yıpranma hakkı, çıraklık eğitimi ve çek senet piyasasıyla ilgili de düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.