CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta esnafı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta esnafı ziyaret etti

01.09.2022 22:12
CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta esnafı ziyaret etti

CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile beraberindeki heyet, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldikleri toplantının ardından bazı meslek odalarının temsilcilikleri ile organize sanayi bölgesindeki bazı fabrikalara ziyarette bulundu.

Heyet ardından, Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar diledi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Girdikleri bir kıraathanede vatandaşların çay ikramında bulunduğu Öztrak, hayat pahalılığının hatırlatılması üzerine iktidara gelmeleri halinde bu sorunu çözeceklerini söyledi.

Bazı vatandaşlar da ziyaretleri sırasında Öztrak ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öztrak ve beraberindekiler, ziyaretin ardından kentten ayrıldı.

YORUMLAR
500
CHP'li Engin Altay: 4 bin liraya çalışan öğretmenin sokakta 'açım' demesine tahammül edemeyen bir iktidar CHP'li Engin Altay: 4 bin liraya çalışan öğretmenin sokakta 'açım' demesine tahammül edemeyen bir iktidar İzmir'de Kadınlardan 'Yalnız Değilsin, Biz Varız' Etkinliği. Nazlıaka: 'Kadın Cinayetlerinden Sayı Diye Bahsedenler İlk Seçimde Sandığa Gömülecek' İzmir'de Kadınlardan 'Yalnız Değilsin, Biz Varız' Etkinliği. Nazlıaka: 'Kadın Cinayetlerinden Sayı Diye Bahsedenler İlk Seçimde Sandığa Gömülecek'
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:42 Bakan Soylu'dan TFF binasına düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama: Gözaltına alınan 2 zanlı da sarhoş
21:40 TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
21:19 Van'da konuşma yapan HDP'li Pervin Buldan partililere seslendi: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz
21:12 Fenerbahçe'den inanılmaz transfer hamlesi! Başkan Ali Koç, Cristiano Ronaldo ile prensip anlaşmasına vardı
20:39 Kayseri'den sonra Gaziantep'te de AK Partili bir başkan polislere saldırdı
20:36 Silahlı saldırının düzenlendiği TFF binasındaki efsane futbolcu Hamit Altıntop, ölmekten kıl payı kurtuldu
20:08 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı renklerine bağladı
19:50 Yunan gazetesi yazdı! Türk İHA'larından duydukları rahatsızlık artıyor
19:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik
19:08 TFF binasına düzenlenen saldırı hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 22:12:37. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta esnafı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement