CHP Ekonomi Masası heyeti, Tekirdağ'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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CHP Ekonomi Masası heyeti, Tekirdağ'da temaslarda bulundu

15.09.2022 19:26
CHP Ekonomi Masası heyeti, Tekirdağ'da temaslarda bulundu

CHP Ekonomi Masası heyeti, Tekirdağ'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

CHP Ekonomi Masası heyeti, Tekirdağ'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve beraberindeki heyet, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldikleri toplantının ardından Yeni Sanayi Sitesi'nde esnaf lokantasında yemek yedi. Öztrak, burada esnafla bir süre sohbet etti.

Daha sonra heyette bulunan milletvekilleri sanayi esnafını ziyaret etti.

Ardından Öztrak ve beraberindeki heyet, Tekirdağ Esnaf Odaları Birliği, Süleymanpaşa Ziraat Odası, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ile Tekirdağ Ticaret Borsasına giderek temaslarını sürdürdü.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasında iş dünyası temsilcileri toplantısına katılan Öztrak, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin her zaman bir ekonomi programının olduğunu söyledi.

Farklı bölgelerde oda ziyaretleri yaparak iş insanlarıyla, çiftçilerle, esnafla ve halkla bir araya gelerek partilerinin programlarını aktardıklarını ifade eden Öztrak, "Odalarımıza Cumhuriyet Halk Partisinin ekonomik programını anlattık. Bugün de Çorlu'da burada iş insanlarıylayız. Hani sık sık diyorlar ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin, muhalefetin ekonomi programı yok. Bal gibi var, biz 2 yıldır ne anlatıyoruz, hikaye mi anlatıyoruz?" diye konuştu.

Öztrak ve beraberindekiler, daha sonra toplantıya katılan iş insanlarının sorularını yanıtladı.

YORUMLAR
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CHP'Lİ ÖZTRAK: 6'LI MASADAKİ PARTİLERİN EKONOMİ EKİPLERİ, TÜRKİYE'NİN RÜYA TAKIMI GİBİ CHP'Lİ ÖZTRAK: 6'LI MASADAKİ PARTİLERİN EKONOMİ EKİPLERİ, TÜRKİYE'NİN RÜYA TAKIMI GİBİ CHP'li Öztrak: 6'lı masadaki partilerin ekonomi ekipleri, Türkiye'nin rüya takımı gibi CHP'li Öztrak: 6'lı masadaki partilerin ekonomi ekipleri, Türkiye'nin rüya takımı gibi
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Ekonomi Masası heyeti, Tekirdağ'da temaslarda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Ekonomi Masası heyeti, Tekirdağ'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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