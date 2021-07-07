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CHP Ekonomi Masası heyeti, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

CHP Ekonomi Masası heyeti, ziyaretlerde bulundu

07.07.2021 21:35

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP olarak balıkçılar için güvenli liman olacaklarını belirterek, "Balıkçılarımızın sorunlarına çözüm üreteceğiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP olarak balıkçılar için güvenli liman olacaklarını belirterek, "Balıkçılarımızın sorunlarına çözüm üreteceğiz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin zenginleşmesinin yollarından birisi de balıkçılığı kalkındırmaktır." dedi.

CHP Ekonomi Masası Toplantısı için Trabzon'a gelen Öztrak ve beraberindeki heyet, Ortahisar ilçesine bağlı Uzunsokak'ta esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

Daha sonra Sürmene Limanı'ndaki balıkçıları ziyaret eden Öztrak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sürmene'de balıkçıların ciddi bir liman ihtiyacının olduğuna işaret ederek, bunu çözecek hiçbir projenin ortaya konmadığını ileri sürdü.

"Balıkçılarımızı dinledik"

Limanda balıkçıların her an ciddi bir sorunla karşı karşıya kalma riskinin olduğunu aktaran Öztrak, "Bununla ilgili olarak hükümet hiçbir çözüm getirmemiş. Bakıyorum şimdi balıkçıların burada derdi yokluk. Onun için buraya geldik, balıkçılarımızı dinledik ve derdi gördük. Bir an evvel yapılacak olan liman projesine başlanmasını ve hızla bitirilmesini istiyoruz. Onu görmeden, temelleri atılmadan, yatırım belirli noktaya gelmeden buradaki balıkçı esnafın çıkarılması doğru değildir." diye konuştu.

Öztrak, üç yanı denizle çevrili Türkiye'nin balıkçılıkla zengin olması gerekirken tüm sınırlarında kendisinin olduğu bir iç denizinin müsilajla kaplandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ondan sonra balık tutulmadığı zaman bu, sahilleri dolduruyor. Balıkçı balık tutamadığı zaman da efendim kendileri yapamıyor, kendileri tutamıyor. Öyle bir şey yok. Sizin çevreyle ilgili önlemleri almamanız nedeniyle bugün balıkçı sıkıntıda. Balıkçının bir an önce önünü açmaları lazım. CHP olarak diyoruz ki balıkçılarımız için biz güvenli liman olacağız.

Balıkçılarımızın sorunlarına çözüm üreteceğiz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin zenginleşmesinin yollarından birisi de balıkçılığı kalkındırmaktır. Buradaki balıkçılara kalacakları yeri tahsis etmeden 'buradan çık' diyemezsiniz. Nereye gidecek. Nerede duracak bu ekmek teknesi. Bir an önce diğer projeye başlayın, proje belli bir noktaya geldikten sonra da balıkçılar yavaş yavaş buradan çıkma hazırlıklarını yaparlar. Başka türlü bu mesele çözülmez. Aksi takdirde bu zulüm olur."

Öztrak ve beraberindekiler, Sürmene ziyaretinin ardından Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun'u makamında ziyaret etti.

Daha sonra Beşikdüzü Su Ürünleri Kooperatifini gezerek bilgi alan Öztrak ve heyettekiler, Beşikdüzü'ndeki ziyaretlerin ardından kara yoluyla Giresun'a hareket etti.

CHP Ekonomi Masası heyeti, ziyaretlerde bulundu
CHP Ekonomi Masası heyeti, ziyaretlerde bulundu
CHP Ekonomi Masası heyeti, ziyaretlerde bulundu
CHP Ekonomi Masası heyeti, ziyaretlerde bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi, Trabzon, Liman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CHP Ekonomi Masası heyeti, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika Ekonomi


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