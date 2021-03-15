CHP Ekonomi Masası heyeti Van'da - Son Dakika

CHP Ekonomi Masası heyeti Van'da

15.03.2021 15:03
CHP Ekonomi Masası heyeti Van'da, System.String[]

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) ekonomi politikalarının anlatılması ve bu yöndeki isteklerin öğrenilmesi amacıyla oluşturduğu Ekonomi Masası heyeti, Van'da iş çevreleri ve sivil toplum örgüt temsilcileri ile bir araya geldi.

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarının anlatılması ve bu yöndeki isteklerin öğrenilmesi amacıyla oluşturduğu Ekonomi Masası heyeti, Van'da iş çevreleri ve sivil toplum örgüt temsilcileri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında oluşturulan 13 milletvekilinden oluşan Ekonomi Masası heyeti Van'a geldi. Ekonomi çevrelerinin istek, beklenti ve önerilerini dinlemek ve CHP'nin ekonomi politikaların anlatılması amacıyla oluşturulan Ekonomi Masası heyeti kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, baro ve esnafı ziyaret edip, kentin genel sorunları hakkında bilgi aldı.

CHP Van İl Başkanlığına gelen heyet, kente yaptıkları ziyaret ile ilgili açıklama yaptı. Heyet adına açıkamayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yaptı.

'KÜRTLERİ, TERÖRİST OLARAK GÖRENLERİ KINIYORUZ'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bölgeyi gezdiklerini söyleyen Ağbaba, "Van özel bir ilimiz. Bu bölgedeki 3 sınır kapısının kapalı olduğunu biliyoruz. Bu sınır kapılarının derhal açılması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bu hem Ticaret Odamımızın, hem diğer meslek kuruluşları, hem de esnafımızın ortak talebi. Van, pandemi ile beraber milli gelirin büyük kımsını kaybetmiş durumda. Aslında 2018 yılının Ağustos ayında başlayan ekonomik kriz, Türkiye'de olduğu gibi Van'ı da etkilemiş durumda. Türkiye'nin de milli geliri neredeyse yüzde 30 seviyesinde düşmüş durumda. Van önemli bir ilimiz dedik ama bu bölgede yapılan uygulamalarla birlikte özellikle 2019 seçimlerinden sonra aslında farklı bir bölge oluşturuldu. İki sistemle yönetilen bir Türkiye var. Seçilmiş belediye başkanları ile yönetilen bir Türkiye, bir diğeri de seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyumların atandığı, kayyumla yönetilen bir Türkiye var. Bir çay ocağında otururken bir yaşlı amca evet biz Kürdüz ama biz terörist değiliz' dedi. Kürtleri terörist olarak görenleri buradan kınadığımızı belirtmek istiyoruz" dedi.

'DEMOKRASİ HERKES İÇİN ÖNEMLİ'

Demokrasinin herkes için hava ve su kadar önemli olduğunu vurgulayan Ağbaba," Demokrasi, ekonominin de, yoksulluğun da çözümüdür. Bir yerde demokrasi tam egemense o yerde yokluk yok. Bunun örnekleri var. Türkiye'nin yaşamış olduğu sorunların temel kaynağı 24 Haziran 2018'de geçirilen yeni sistemdir. Bugün 11 milyon 200 bin işsizimiz var. 17 milyon insanımız resmi sosyal yardımla yaşamını sürdürmekte. Van, sınır kapısının kapatılmasıyla turistin gelmemesiyle sıkıntılar yaşıyor. Esnafla ilgili 17 maddelik paketimiz var ama  dinlemiyorlar muhalefeti. Seçilmişlerin değil, atanmışlarla yönetilen bir ülke ile karşı karşıyayız "diye konuştu.

CHP Ekonomi Masası heyeti Van'da
CHP Ekonomi Masası heyeti Van'da
CHP Ekonomi Masası heyeti Van'da
CHP Ekonomi Masası heyeti Van'da
CHP Ekonomi Masası heyeti Van'da
CHP Ekonomi Masası heyeti Van'da

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP Ekonomi Masası heyeti Van'da - Son Dakika


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