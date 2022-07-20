CHP Ekonomi Masası Heyetinin, Elazığ'da Dinlediği Taksici: "Taksiye Binecek Gücüm Yok Benim" - Son Dakika
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CHP Ekonomi Masası Heyetinin, Elazığ'da Dinlediği Taksici: "Taksiye Binecek Gücüm Yok Benim"

20.07.2022 19:53
CHP Ekonomi Masası Heyetinin, Elazığ'da Dinlediği Taksici: "Taksiye Binecek Gücüm Yok Benim"

Elazığ’da, CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyetine sorunlarını anlatan taksici, zarar etmemek için tarifelerini yüksek tutmak zorunda kaldıklarını belirtti. Taksici, “Ben normal bir vatandaş olsam bu şartlarda taksiye binecek gücüm yok benim” dedi.

Elazığ'da, CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyetine sorunlarını anlatan taksici, zarar etmemek için tarifelerini yüksek tutmak zorunda kaldıklarını belirtti. Taksici, "Ben normal bir vatandaş olsam bu şartlarda taksiye binecek gücüm yok benim" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti Elazığ'da esnafın sorunlarını dinledi.

CHP heyetinde Öztrak'a; CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve İzmir Milletvekili Atila Sertel eşlik etti.

CHP heyeti Elazığ Terminali'ndeki taksi durağında taksi şoförlerinin sorunlarını dinledi.

Burada bir taksi şoförü giderlerinin yüksek olduğunu dile getirerek, "Giderler, masraflar fazla. Geçen yıl trafik sigortamız 2 bin 800 lira civarındaydı, bu sene 5 bin 200 lira civarında. 2 bin 800'den 5 bin 194 liraya filan çıktı. Bu da kazasız indirimli hali" dedi.

Taksici, müşterileri olsun veya olmasın arabalarının yıllık 35 bin lira gideri olduğunu kaydederek, "Aylık 3 bin lira. Taksimetre bizde açılış 12 lira, kilometre başı 10 lira. Yeni aldık ayarı, 1,5 ay oldu" dedi. Taksici, Öztrak'ın "Masrafları kilometreye dağıtsak ne yapar?" sorusuna; "Bize kilometre başı 3,5 lira filan bir şey kalır. Ama o zaman da bizim iş potansiyelimiz düşüyor. Ben normal bir vatandaş olsam bu şartlarda taksiye binecek gücüm yok benim" yanıtını verdi.

Başka bir taksici de yüksek fiyatlardan dolayı çok tepki aldıklarını dile getirerek, "Yapsak bir dert yapmasak bir dert misali oluyor" dedi.

Elazığ'daki kapalı çarşıdaki bir balıkçı ise Öztrak'a "İş yok. Millet kan ağlıyor. Elektrik, telefonu ödeyemiyor. Ne hale gelmiş. Vay halimize. Zaten bu memlekette almış başını yürüyor. Uyuşturucu, kimyasal, hırsızlık. Önüne ne gelirse. Eskiden Elazığ dedim mi, Türkiye'nin neresine gidersen git, kırmızı halı sererlerdi. Şimdi Elazığlı mısın, hadi. Vallahi utanıyorum" diye konuştu.

Bir başka esnaf ise CHP heyetine, 5 bin lira gelen elektrik faturasını göstererek, "Perişanız. 5 bin lira elektrik faturası geldi. Bu küçük dükkana. Bu kadar bir yere. Dolabı kapatmışız" diye yüksek gelen faturaya tepki gösterdi. Başka bir esnaf da elektrik faturasından dert yanarak, "Geçen sene 950 lira elektrik faturası veriyordum, şimdi 4 bin 850 lira. Sistem aynı, yanan elektrik, lambalar, buzdolabı da aynı" dedi.

Bir veteriner ise hayvan ilaçlarına haftalık zam geldiğini açıklayarak, şunları söyledi:

"Haftalık zam geliyor. İşler çok kötü. Durumumuz çok vahim. (Öztrak: Hayvancının durumu nasıl?) El Fatiha'yı okuyun. Bir haftada 10 hayvandan altı tanesi gitti. 10 tane inek varsa altı tanesi gitti."

Veteriner, Türkiye'nin kalkınması için sanayi ile tarım ve hayvancılığının gelişmesinin gerektiğini kaydederek, "Bir ülke gerçekten süper olmak istiyorsa, şu iki parmak. Burası tarım ve hayvancılıktır, burası sanayidir. Bir ülkenin hayvancılığı yoksa" diye tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çekti. Veteriner, bir seminerde İsrailli akademisyenin kendisine "Oğlum Allah size cennet vermiş, o cenneti kullanmasını bilmiyorsunuz" dediğini aktardı.

YORUMLAR
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Öztrak: 'Bütçe Tercih Meselesidir. Öztrak: 'Bütçe Tercih Meselesidir. Akif Hamzaçebi: 'İktidarımızda Vergi Reformu Yapacağız. İnsanlar Sabah Uyandığında Yeni Bir Vergiyle Karşılaşmayacak' Akif Hamzaçebi: 'İktidarımızda Vergi Reformu Yapacağız. İnsanlar Sabah Uyandığında Yeni Bir Vergiyle Karşılaşmayacak'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Ekonomi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Ekonomi Masası Heyetinin, Elazığ'da Dinlediği Taksici: 'Taksiye Binecek Gücüm Yok Benim' - Son Dakika

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