Müsiad Sivas Şubesi Başkanı Salim Eminoğlu, CHP Heyetine Teşviklerden Dert Yandı

CHP Ekonomi Masası heyetinin ziyaret ettiği MÜSİAD Sivas Şubesi Başkanı Salim Eminoğlu, teşviklerin eski yatırımcıya verilmemesinden şikayet ederek, "Eski yatırımcılar, Sivas'ın geçmişte sıkıntısını çekmiş, o dönemde organize sanayiye hiç gidilmezken oraya yatırım yapmışlar. Bugün onların faydalanamaması ve yeni yatırımcıların faydalanması biraz bizleri memnun etmedi. Biz isteriz ki bu memlekette, tabii tamamını kapsasın" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası, bugün yurttaşların sorunlarını dinlemek için geldiği Sivas'ta MÜSİAD Sivas Şubesi'ni ziyaret etti. CHP heyetini MÜSİAD Sivas Şubesi Başkanı Salim Eminoğlu karşıladı. Öztrak, 60 bin kilometre yol yapıp 41 ile giderek oradaki ekonomik sorunları gözlemlediklerini dile getirdi. Öztrak, Sivas'ın ekonomik açıdan büyük potansiyeli olduğunu kaydederek, ulaştırma ve teşvik sorunun çözülmesi halinde Sivas'ın bu potansiyelinin ortaya çıkacağını ifade etti.

Salim Eminoğlu ise Sivas'ın sıkıntısını çekmiş eski yatırımcıların teşviklerden faydalanamadığını söyleyerek, "Yani eski yatırımcılar, Sivas'ın geçmişte sıkıntısını çekmiş, o dönemde organize sanayiye hiç gidilmezken oraya yatırım yapmışlar. Bugün onların faydalanamaması ve yeni yatırımcıların faydalanması biraz bizleri memnun etmedi. Biz isteriz ki bu memlekette, tabii tamamını kapsasın. Bütün esnaf arkadaşlarımız cazibe merkezlerinden faydalansın" diye konuştu.

Eminoğlu, Sivas'ın Cumhuriyet şehri olduğunu ancak hak ettiği yerde olmadığını belirterek, "O dönemlerde Sivas'ın ilçesi konumunda olan şehirlere bakıyorsun, Sivas'ı çok ileride geçmişler. Biz, yerimizde saymışız. Hep göç vermişiz, göç alamamışız. Bizler de tabii oradaki bütün iş dünyası olan arkadaşlarımız hep Sivas'a yatırım yapmış. Sivas gelişmeyince, küçük yerde küçük işler oluyor. Bizi üzüyor" dedi.

CHP heyeti, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler Derneği'ni ziyaret etti. Heyeti burada Dernek Başkanı İsmail Timuçin karşıladı. Timuçin, CHP heyetine Sivas'taki sanayi üretimini anlattı. CHP heyeti, sanayi bölgesinde gözlük camı üreten bir fabrikayı gezdi. Fabrika sahibi, CHP heyetine üretimleri hakkında bilgi verdi.