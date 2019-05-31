CHP Ekonomi Masası üyelerinden Petrol-İş'e ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de her 100 çalışanın 34'ünün Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı olmadığını belirterek, "Yani Türkiye'nin üçte bir çalışanı kayıt dışı. Biz sendikalaşmanın, örgütlenmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de her 100 çalışanın 34'ünün Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı olmadığını belirterek, "Yani Türkiye'nin üçte bir çalışanı kayıt dışı. Biz sendikalaşmanın, örgütlenmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

CHP Ekonomi Masası yöneticileri, Üsküdar'daki Petrol-İş Sendikası Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'nın yanı sıra, CHP milletvekilleri Kani Beko ve Çetin Osman Budak da bulundu.

Türkiye'nin ana gündem maddesinin seçimler olduğunu dile getiren Ağbaba, 31 Mart seçimlerinde İstanbul'un 16 milyonluk iradesinin yok sayıldığını ve seçimin yenilenme kararının alındığını, bu kararın ekonomiye de zarar verdiğini söyledi.

Ağbaba, "Aslında biz buna 6 Mayıs darbesi diyoruz. 12 Eylül'de silahla yapılan darbe bu sefer YSK eliyle yapıldı. Bu bir darbedir. Sebebi de şudur, seçilmiş insanların mazbatası ellerinden alınmıştır. Diğer darbelerde olduğu gibi." dedi.

Ekonomik gelişmelere de değinen Ağbaba, dünyada en çok değer kaybeden para biriminin Türk lirası olduğunu, kişi başına düşen milli gelirin, şirketlerin piyasa değerinin düştüğünü aktararak, "İstanbul seçiminin gasp edilmesi vatandaşların ceplerini boşattı. Başka neye yol açtı? Tarihimizin en büyük işsizlik rakamlarına ulaştık." dedi.

Asgari ücretin açlık sınırının altına düştüğünü, artık asgari ücretin normal ücret durumunda olduğunu dile getiren Ağbaba, işsizliğin yanında, çalışanların yoksulluğunun da önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Kıdem tazminatı

Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de her 100 çalışanın 34'ü Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olmadan çalışıyor. Yani Türkiye'nin üçte bir çalışanı kayıt dışı. Biz sendikalaşmanın, örgütlenmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kayıt dışılığa son verilmesi gerekiyor, örgütlenmenin önündeki bütün engellerin kaydırılması gerekiyor. Türkiye'de maalesef sendikalaşma oranı yüzde 11 civarında. Maalesef toplu iş sözleşmesinden faydalanılan oran ise yüzde 7 seviyesinde. Bunun da mutlaka çözülmesi gerekiyor. Sadece problem bunlar değil, seçimden önce söz verilip yapılmayan 3600 var, EYT meselesi var. Türkiye'de yetkisi olmayanlar konuşuyor. Kıdem tazminatı Türk-İş'in Genel Kurul kararıyla kırmızı çizgisi olduğu, kıdem tazminatını geri götürecek hiçbir davranışa müsaade edilmeyeceği belirtildi. Biz de bu konuda Türk-İş'in ve sendikalarımızın yanındayız. Kıdem tazminatındaki mücadelenizde sonuna kadar sizinle beraber olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar da iş hayatına dair örgütlenmede yaşadıkları sorunlara değinerek, "Yüzde 90 seviyesinde bizim iş kolumuzda bir örgütsüzlük var. Özellikle siyasetin ve siyasetçinin buna mutlaka el atması gerekir." dedi.

Ufuk, kıdem tazminatının kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, siyasetin bu konuyu çözmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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