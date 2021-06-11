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CHP Ekonomi Masası ve Esnaf Masası heyetleri Bingöl'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

CHP Ekonomi Masası ve Esnaf Masası heyetleri Bingöl'de ziyaretlerde bulundu

11.06.2021 13:46
CHP Ekonomi Masası ve Esnaf Masası heyetleri Bingöl'de ziyaretlerde bulundu, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, HDP'ye yönelik kapatma davasına ilişkin, siyasete müdahale edilmesini yanlış bulduklarını belirterek, "Partilerin kapatılmasını kabul etmiyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, HDP'ye yönelik kapatma davasına ilişkin, siyasete müdahale edilmesini yanlış bulduklarını belirterek, "Partilerin kapatılmasını kabul etmiyoruz. Siyasi partilerin kapatılmasının demokrasiyle ilişkisi olmadığını söylüyoruz." dedi.

CHP Ekonomi Masası heyeti ile Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası heyeti çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e geldi.

Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle Ekonomi ve Esnaf masaları üyeleri ile bölgeyi gezdiklerini belirtti.

Ağbaba, ziyaret ettikleri illerde görüşmeler yaptıklarını dile getirerek, "Maalesef işsizlik, yoksulluk had safhada. Bu bölge önemli bir yoksulluk sorunu yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Solhan ilçesine gerçekleştirdikleri ziyarette esnafın, "Geçen yıl 85 liraya aldığımız yem bu yıl 185 liraya çıktı. 2 yıla kadar bu bölgede hayvancılık biter." dediğini ifade eden Ağbaba, bölgede hayvan beslemenin sorun haline geldiğini savundu.

Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün TÜİK açıkladı. 10 milyona yakın işsizimiz var. Resmi rakamlara göre her 3 gencimizden biri işsiz. Gayri resmi rakamlara göre en az yüzde 50 genç işsizimiz var. Bu İşsizlik Fonu'nda biriken paralar işçiden kesiliyor ve bu fonda birikiyor. Bu paralar işçi işsiz kaldığı zaman da ona ödeniyor. Ama bizim İşsizlik Fonu'muz joker fona dönmüş durumda. İktidar her sıkıştığında buradan para harcıyor. Erdoğan'ın 'salgın yardımı' diye sunduğu paraların önemli bir kısmı buradan. Bu paralar işçiye verilmesi gerekirken, bu para işverene veriliyor. İŞKUR verilerine göre bu yılın ilk 5 ayında işsiz kalanlara 1 milyar 766 milyon ödenek verilirken, işverene tam 10 milyar 9 milyon verilmiş. Yani işçiye verilen İşsizlik Sigortası'ndaki paranın tam 10 katı işverene verilmiş durumda. Maalesef Nisan 2020'den 31 Mayıs 2021'e kadar 3 milyon insanımız nakdi ücret desteği almaya hak kazanmış. Bu nakdi ücret desteği alanlar kim? Ücretsiz izne çıkarılanlar. Kısa çalışma ödeneğinde yer alan çalışan sayısı da mayıs ayı itibarıyla 1 milyon 176 bin kişi. Bu kısa çalışma ödeneği de bu ayın sonunda bitiyor. Bunun da mutlaka ertelenmesi gerekiyor."

Kademeli normalleşme sürecine de değinen Ağbaba, "Hala eğlence mekanları, hamamlar, saunalar, müzikli lokantalar kapalı. Hala kahvehaneler için normalleşme başlamadı. 'Kahvehaneleri açtık.' diyor. Kağıt ve okey oynamak yasak. Maalesef kahvehaneler fiili olarak kapanmaya çalışılıyor. Hala bir normalleşmeyi gezdiğimiz yerlerde göremedik." diye konuştu.

"Parlamenter sistemi bu ülkeye getireceğiz"

Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, "Aday kim olacak?", "Nasıl aday olacak?" şeklinde tartışmaların yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz ittifakımızı genişletmeye çalışacağız. İttifakımızla cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığımız takdirde parlamenter sisteme döneceğimizi taahhüt edeceğiz, ediyoruz, şimdiden söylüyoruz. AKP sözcüsü Grup Başkan Vekili, Millet İttifakı'nın seçimi kazanacağını görmüş, 'Seçimi kazanacaklar ama parlamenter sisteme geçemeyecekler.' diyor. Parlamenter sisteme geçeceğiz. Türkiye'de yargı bağımsızlığını inşa edeceğiz. Adaleti tekrar bu topraklarda var edeceğiz. Herkesin, barış ve kardeşlik içerisinde yaşamasını sağlayacağız. Parlamenter sistemi bu ülkeye getireceğiz."

HDP'ye yönelik kapatma davasına ilişkin de Ağbaba, "Siyasete müdahale edilmesini yanlış buluyoruz. Partilerin kapatılmasını kabul etmiyoruz. Siyasi partilerin kapatılmasının demokrasiyle ilişkisi olmadığını söylüyoruz." görüşünü ifade etti.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında bu akşam İtalya ile karşılaşacağını hatırlatan Ağbaba, Milli Takım'a başarı diledi.

Gruplara ayrılan Ekonomi ve Esnaf masası heyetleri Genç, Karlıova, Yedisu, Adaklı, Yayladere, Kığı ve Solhan ilçelerine geçti.

Ağbaba da beraberindeki partililerle kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

CHP Ekonomi Masası ve Esnaf Masası heyetleri Bingöl'de ziyaretlerde bulundu
CHP Ekonomi Masası ve Esnaf Masası heyetleri Bingöl'de ziyaretlerde bulundu
CHP Ekonomi Masası ve Esnaf Masası heyetleri Bingöl'de ziyaretlerde bulundu
CHP Ekonomi Masası ve Esnaf Masası heyetleri Bingöl'de ziyaretlerde bulundu
CHP Ekonomi Masası ve Esnaf Masası heyetleri Bingöl'de ziyaretlerde bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi, Bingöl, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Ekonomi Masası ve Esnaf Masası heyetleri Bingöl'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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