CHP: Ekonomik kriz her geçen gün biraz daha derinleşiyor

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "Ekonomiyi sıcak parayla şişirme stratejisinin ve tek adam parti devleti rejiminin liyakat ve hukuk tanımazlığının kaçınılmaz sonucu olan bugünkü ekonomik kriz her geçen gün biraz daha derinleşiyor, biraz daha vatandaşın canını yakıyor.

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "Ekonomiyi sıcak parayla şişirme stratejisinin ve tek adam parti devleti rejiminin liyakat ve hukuk tanımazlığının kaçınılmaz sonucu olan bugünkü ekonomik kriz her geçen gün biraz daha derinleşiyor, biraz daha vatandaşın canını yakıyor." dedi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Yargıtay'dan Emsal Karar: Otoparktan Çalınan Araçtan İşletme Sorumlu

Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı

Topçam Barajı, 100 Bin Eve Işık Oldu

Otomatik Fatura Ödemesinde "Banka Komisyonu" Uyarısı