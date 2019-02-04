Son Dakika Haberleri: CHP: Ekonomik kriz her geçen gün biraz daha derinleşiyor

CHP: Ekonomik kriz her geçen gün biraz daha derinleşiyor

7 dakika önce

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "Ekonomiyi sıcak parayla şişirme stratejisinin ve tek adam parti devleti rejiminin liyakat ve hukuk tanımazlığının kaçınılmaz sonucu olan bugünkü ekonomik kriz her geçen gün biraz daha derinleşiyor, biraz daha vatandaşın canını yakıyor.

CHP: Ekonomik kriz her geçen gün biraz daha derinleşiyor, System.String[]
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "Ekonomiyi sıcak parayla şişirme stratejisinin ve tek adam parti devleti rejiminin liyakat ve hukuk tanımazlığının kaçınılmaz sonucu olan bugünkü ekonomik kriz her geçen gün biraz daha derinleşiyor, biraz daha vatandaşın canını yakıyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:15 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay'dan Emsal Karar: Otoparktan Çalınan Araçtan İşletme Sorumlu Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı

Topçam Barajı, 100 Bin Eve Işık Oldu Otomatik Fatura Ödemesinde "Banka Komisyonu" Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 18:22:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP: Ekonomik kriz her geçen gün biraz daha derinleşiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]