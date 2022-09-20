CHP'li Erol: "Muhalefetteyken Bunu Yapıyorsak, İktidarda Neler Yapacağımızı Düşünün" - Son Dakika
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CHP'li Erol: "Muhalefetteyken Bunu Yapıyorsak, İktidarda Neler Yapacağımızı Düşünün"

20.09.2022 14:30

CHP Elâzığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ’da; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin projesi Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatının temel atma töreninde; “AK Parti, Türkiye’de en güçlü olduğu ilde yaşanan sorunlar karşısında aciz ve çaresiz kalırken, eğitim hayatına katkı verecek okulları yapmazken, biz muhalefette olduğumuz halde Elazığ’a, belediye başkanlarımız yetişti ve el attı. Bu ne demek? Muhalefetteyken bunu yapıyorsak iktidarda neler yapacağımızı düşünün” dedi.

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projesi Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatının temel atma töreninde; " AK Parti, Türkiye'de en güçlü olduğu ilde yaşanan sorunlar karşısında aciz ve çaresiz kalırken, eğitim hayatına katkı verecek okulları yapmazken, biz muhalefette olduğumuz halde Elazığ'a, belediye başkanlarımız yetişti ve el attı. Bu ne demek? Muhalefetteyken bunu yapıyorsak iktidarda neler yapacağımızı düşünün" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'da İBB'nin yürüttüğü Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatının temel atma törenine katıldı. Elazığ depreminde hasar gören ve İBB tarafından yenilenen okul binasının temel atma töreninde konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şunları söyledi:

"Çok kısa ve öz konuşacağım. Elazığ'da 20 belediye var. 20 belediyenin 20'si de Cumhur İttifakı. Bizim, en son seçime kadar 20 belediyenin 20'sinde bir tane meclis üyemiz bile yoktu. Bırakın belediye başkanını… İlk defa, Millet İttifakı'ndan yalnızca şehir merkezinde; 4 tane belediye meclis üyesi seçtik. Yani etki alanımız bu, Elazığ'da.

Ama düşünün ki AK Parti, Türkiye'de en güçlü olduğu ilde yaşanan sorunlar karşısında aciz ve çaresiz kalırken, eğitim hayatına katkı verecek okulları yapmazken, biz muhalefette olduğumuz halde Elazığ'a, belediye başkanlarımız yetişti ve el attı. Bu ne demek? Muhalefetteyken bunu yapıyorsak iktidarda neler yapacağımızı düşünün.

Bu okulu yaptırmanın hikayesi çok ilginç. Deprem sonrasında, 30 milletvekilimiz; yerinde incelemeler yapmak üzere Elazığ'a geldiler. Yaptığımız incelemeler neticesinde ve sürecinde, AK Parti milletvekilleri, dediler ki; 'CHP milletvekilleri gezmeye gelmiş ama, biz isteriz ki gelip de Elazığ kamuoyuna bir okul da biz yapıyoruz desinler' diye bir beklentiye soktular.

İstanbul Büyükşehir Belediyemizi aradık, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızı aradık, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızı aradık. Hepsi, 'Elazığ'a hizmet etmek bizim için onurdur' diyerek; bir değil üç okul yaptırma kararı verdiler.

Bugün Ekrem Başkanın yaptığı okul yalnızca bir okul değil. Okulun adı tek. Tek yapı ölçeğinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin dahi yapamadığı en büyük boyutta okul. Normal 24 derslik bir okul yaptığınızda bu okul ile kıyasladığınızda, Elazığ'a 10 okul kapasitesinde CHP'nin… Yalnızca eğitim amaçlı değil. Burada köy enstitülerinin mantığı var. Eğitim-öğretim, mesleki yeterlilik, donanım, el sanatlarının geliştirilmesi… Bu; CHP'nin bu bölgedeki model okulu olarak, bize kazandırdılar. Okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum."

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Kaynak: ANKA

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