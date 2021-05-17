CHP Elazığ Milletvekili Erol, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto için yürüdü - Son Dakika

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş yaptı.

Filistinlilere destek olmak için elinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile İzzet Paşa Camisi'nden Elazığ Öğretmenevi'ne kadar yürüyen Erol, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Erol'a yürüyüşü esnasında bazı partililer ve yoldan geçen vatandaşlar da destek verdi.

Yürüyüşün ardından gazetecilere açıklama yapan Erol, İsrail'in Filistinli Müslümanlara yıllardır uyguladığı baskı ve zulme karşı durmak, Filistinlilerin yanında olduklarını Elazığ'dan haykırmak için yürüdüğünü söyledi.

Erol, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türk halkı her zaman mazlumların, ezilenlerin yanında olmuştur. Filistin halkının yanında olmak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan 84 milyon yurttaşımızın asli görevi ve sorumluluğudur. Bugün Elazığ'dan sizin seçtiğiniz vekil olarak Filistin'e bir mesaj göndermek, Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizin yanında olduğumu belirtmek, bütün Türkiye'ye haykırmak, Müslüman kardeşlerimizin hakkını ve hukukunu aramak için çıktığımız bu yolda bize verdiğiniz desteğe canıgönülden teşekkür ediyorum. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını sadece kınamakla kalmadan bu yönde adımların da atılması gerekir. Türkiye'nin yurttaşları, Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları olarak, Mustafa Kemal'in kültüründen, geleneğinden ve Cumhuriyetin değerlerinden gelenler olarak Filistin'deki kardeşlerimize sahip çıkmayı kendimize bir yurttaşlık görevi olarak biliriz."