Gürsel Erol: Billboardlara Gece Karanlığında Provokatif Afiş Astıran Zavallı AKP Elazığ İl Başkanı, Astığın Afişlerin Altına İsmini Yazacak Cesarete... - Son Dakika
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Gürsel Erol: Billboardlara Gece Karanlığında Provokatif Afiş Astıran Zavallı AKP Elazığ İl Başkanı, Astığın Afişlerin Altına İsmini Yazacak Cesarete...

19.09.2022 22:28
Gürsel Erol: Billboardlara Gece Karanlığında Provokatif Afiş Astıran Zavallı AKP Elazığ İl Başkanı, Astığın Afişlerin Altına İsmini Yazacak Cesarete...

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarınki Elazığ programı öncesinde kentteki reklam panolarına asılan korsan afişlere ilişkin, “Billboardlara gece karanlığında provokatif afiş astıran zavallı AKP Elazığ İl Başkanı, şehirde gerginlik yaratmak için astığın afişlerin altına ismini yazacak cesarete bile sahip değilsin” dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki Elazığ programı öncesinde kentteki reklam panolarına asılan korsan afişlere ilişkin, "Billboardlara gece karanlığında provokatif afiş astıran zavallı AKP Elazığ İl Başkanı, şehirde gerginlik yaratmak için astığın afişlerin altına ismini yazacak cesarete bile sahip değilsin" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki Elazığ programı öncesinde kentteki reklam panolarına asılan korsan afişlere ilişkin açıklama yaptı. Erol, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda korsan afişleri astıran kişinin, AKP Elazığ İl Başkanı olduğunu savundu.

Erol'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Billboardlara gece karanlığında provokatif afiş astıran zavallı AKP Elazığ İl Başkanı, şehirde gerginlik yaratmak için astığın afişlerin altına ismini yazacak cesarete bile sahip değilsin! Aziz şehrimiz sizin oyunlarınıza gelmeyecek, kirli oyunlarınızı mutlaka bozacaktır."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Gürsel Erol, Elazığ, Güncel, Son Dakika

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