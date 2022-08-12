Gürsel Erol'dan Lisanssız Elektrik Üretimiyle İlgili Yönetmelik Değişikliğine Tepki: "Sanayicimizi Şalter İndirme ile Yüz Yüze Bırakmaktadır" - Son Dakika
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Gürsel Erol'dan Lisanssız Elektrik Üretimiyle İlgili Yönetmelik Değişikliğine Tepki: "Sanayicimizi Şalter İndirme ile Yüz Yüze Bırakmaktadır"

12.08.2022 15:20
Gürsel Erol'dan Lisanssız Elektrik Üretimiyle İlgili Yönetmelik Değişikliğine Tepki: "Sanayicimizi Şalter İndirme ile Yüz Yüze Bırakmaktadır"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) lisanssız elektrik üretimiyle ilgili yönetmelik değişikliğine tepki gösterdi. Erol, “Her gün oturdukları yerden yatırım, üretim, istihdam, ihracat masalı okuyanlar sanayicimizi şalter indirme ile yüz yüze bırakmaktadır. Zaten uyguladıkları akıl dışı ekonomi politikaları ile ülkemizi cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizine sokan, ekonomiyi adeta batıran AKP Hükümeti, enerji gibi üretimde en büyük girdi kalemi ile ilgili de mantık dışı uygulamalar ortaya koymaktadır” açıklamasını yaptı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) lisanssız elektrik üretimiyle ilgili yönetmelik değişikliğine tepki gösterdi. Erol, "Her gün oturdukları yerden yatırım, üretim, istihdam, ihracat masalı okuyanlar sanayicimizi şalter indirme ile yüz yüze bırakmaktadır. Zaten uyguladıkları akıl dışı ekonomi politikaları ile ülkemizi cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizine sokan, ekonomiyi adeta batıran AKP Hükümeti, enerji gibi üretimde en büyük girdi kalemi ile ilgili de mantık dışı uygulamalar ortaya koymaktadır" açıklamasını yaptı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 11 Ağustos'ta yayınladığı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili açıklama yaptı. Erol, yönetmelik değişikliğinin üreticiyi korumaktan uzak, hukuksuz ve keyfi olduğunu belirtti. Erol'un konu ile ilgili bugün yaptığı yazılı açıklaması şöyle:

"Bu yönetmelik Cumhurbaşkanlığı'nın 2019'da yayımladığı kararnamenin uygulama esaslarını düzenleyen bir yönetmelik, ancak üreticimizi fazlasıyla mağdur edecek bir yönetmelik. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere pek çok OSB bu karara tepki gösteriyor. 2019'da yayımlanan kararname uyarınca GES'e milyonlarca yatırım yapan üretici bugün adeta kaderi ile baş başa bırakılmaktadır.

"BÖYLE BİR DÜZENLEME YAPMASI AKILLA BAĞDAŞIR BİR DURUM DEĞİLDİR"

2019 yılında yayımlanan kararname uyarınca yeri uygun olan sanayici çatısına GES panelleri döşeyerek imalatta kullanacağı enerjiyi yenilenebilir kaynaktan elde edecek, eğer üretilen elektrik tüketilenden fazlaysa devlet bunu bedeli karşılığı alacaktı. O zamandan bu yana vatandaşlarımız GES projeleri hazırladı, başvuruda bulundu, proje finansmanı yarattı, sistemi kurdu ve elektrik üretti. Ancak yayımladığı son yönetmelik ile EPDK diyor ki 'bugüne kadar ne kadar büyük GES kurmuş olursan ol tükettiğin kadar elektriğini kullanırsın geri kalanını bana vereceksin; ama hiçbir bedel de ödemem' diyor. Enerji bağımlılığımız ortadayken, önümüzdeki günlerde büyük bir enerji krizi ile karşı karşılaşacak iken EPDK'nin böyle bir düzenleme yapması akılla bağdaşır bir durum değildir.

"HUKUKUN GERİYE YÜRÜMEZLİK İLKESİNE AYKIRI BİR DURUMDUR"

Yatırımcımız projeleri için milyonlarca kredi kullanmış, projeler hazırlatmış, sözleşmeler imzalayarak yükümlülük altına girmiş, zaman harcamış ancak Ankara'da bir kurum sahadaki gerçeklikten habersizce keyfi ve hukuksuz karar alabiliyor. Hukuksuz diyorum çünkü söz konusu yönetmeliğin yürürlüğü, yönetmelik yürürlük tarihinden itibaren değil 2019'dan süreci başlatıyor bu hukukun geriye yürümezlik ilkesine aykırı bir durumdur.

"ZATEN EKONOMİYİ BATIRDILAR"

Her gün oturdukları yerden yatırım, üretim, istihdam, ihracat masalı okuyanlar sanayicimizi şalter indirme ile yüz yüze bırakmaktadır. Zaten uyguladıkları akıl dışı ekonomi politikaları ile ülkemizi cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizine sokan, ekonomiyi adeta batıran AKP Hükümeti, enerji gibi üretimde en büyük girdi kalemi ile ilgili de mantık dışı uygulamalar ortaya koymaktadır."

YORUMLAR
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Tanoğlu: 'Lisanssız elektrik yönetmeliğinde yapılan değişikliği doğru bulmuyoruz' Tanoğlu: 'Lisanssız elektrik yönetmeliğinde yapılan değişikliği doğru bulmuyoruz' Sadıkoğlu, 'Uygulamada olan projeler, EPDK'nın yeni kararından muaf tutulmalı' Sadıkoğlu, 'Uygulamada olan projeler, EPDK'nın yeni kararından muaf tutulmalı'
Kaynak: ANKA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Gürsel Erol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürsel Erol'dan Lisanssız Elektrik Üretimiyle İlgili Yönetmelik Değişikliğine Tepki: 'Sanayicimizi Şalter İndirme ile Yüz Yüze Bırakmaktadır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürsel Erol'dan Lisanssız Elektrik Üretimiyle İlgili Yönetmelik Değişikliğine Tepki: "Sanayicimizi Şalter İndirme ile Yüz Yüze Bırakmaktadır" - Son Dakika
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