Chp, Elektrik Abonesinin Borç Sorgulama Videosunu Paylaştı: "Fatura Borcu Duruyorken, Kaymakamlığı Elektriği Açıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Chp, Elektrik Abonesinin Borç Sorgulama Videosunu Paylaştı: "Fatura Borcu Duruyorken, Kaymakamlığı Elektriği Açıyor"

25.04.2022 00:52

CHP Genel Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, telefon ile aranan EnerjiSA çağrı merkezinden yurttaşın ödenmeyen dört faturası için toplam 651 lira 38 kuruş borcu olduğunu gösteren video paylaşıldı. CHP paylaşımında, “Fatura borcu duruyorken, kaymakamlık elektriği açıyor. Demek ki devlet isterse oluyormuş” denildi.

CHP Genel Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, telefon ile aranan EnerjiSA çağrı merkezinden yurttaşın ödenmeyen dört faturası için toplam 651 lira 38 kuruş borcu olduğunu gösteren video paylaşıldı. CHP paylaşımında, "Fatura borcu duruyorken, kaymakamlık elektriği açıyor. Demek ki devlet isterse oluyormuş" denildi.

CHP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından, "Fatura borcu duruyorken, kaymakamlık elektriği açıyor. Demek ki devlet isterse oluyormuş. Hadi şimdi tüm elektriğini kestiğiniz insanların elektriğini açın. Bitecek bu neoliberal düzeniniz, devlet devlet olacak yeniden. Beşli çetenizle birlikte tarihin çöplüğüne atılacaksınız" notuyla video paylaşıldı.

Videoda bir vatandaşın telefon ile Ankara'daki elektrik dağıtım şirketi olan EnerjiSA çağrı merkezini arayarak borç sorgulaması yaptığı ve arayan kişinin abone numarasına ait ödenmeyen 4 faturada toplam 651 lira 38 kuruş borcu bulunduğu bildiriliyor.

Chp, Elektrik Abonesinin Borç Sorgulama Videosunu Paylaştı: Fatura Borcu Duruyorken, Kaymakamlığı Elektriği Açıyor
Chp, Elektrik Abonesinin Borç Sorgulama Videosunu Paylaştı: Fatura Borcu Duruyorken, Kaymakamlığı Elektriği Açıyor
Chp, Elektrik Abonesinin Borç Sorgulama Videosunu Paylaştı: Fatura Borcu Duruyorken, Kaymakamlığı Elektriği Açıyor
Chp, Elektrik Abonesinin Borç Sorgulama Videosunu Paylaştı: Fatura Borcu Duruyorken, Kaymakamlığı Elektriği Açıyor
Chp, Elektrik Abonesinin Borç Sorgulama Videosunu Paylaştı: Fatura Borcu Duruyorken, Kaymakamlığı Elektriği Açıyor

YORUMLAR
500
1 haftayı elektriksiz geçirecek olan Kılıçdaroğlu'nun karanlıkta ilk gecesi nasıl geçti? Komşular da ışıklarını söndürdü 1 haftayı elektriksiz geçirecek olan Kılıçdaroğlu'nun karanlıkta ilk gecesi nasıl geçti? Komşular da ışıklarını söndürdü

Cumhuriyet Halk Partisi, Medya, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Chp, Elektrik Abonesinin Borç Sorgulama Videosunu Paylaştı: 'Fatura Borcu Duruyorken, Kaymakamlığı Elektriği Açıyor' - Son Dakika


Son Dakika
00:46 Adana Demirspor-Trabzonspor karşılaşmasının hakeminden tartışmalı penaltı hakkında gündem olan itiraf
00:23 İçişleri Bakanı Soylu, Van-İran sınır hattına örülecek 295 kilometrelik duvarın 2023'te bitirileceğini açıkladı
00:21 Macron'dan, Eyfel Kulesi önünde zafer konuşması: Birçok yurttaşım beni desteklemek için değil, aşırı sağı engellemek için bana oy verdi
00:00 Seda Sayan, 7. kez evlendi! İşte nikahtan paylaşılan ilk fotoğraf
23:52 Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Altay'ı 1-0 yendiği maç hakkında konuştu: Kesinlikle bu hafta anlaşmanız lazım
23:49 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Dönmez'in "Gittiği evde elektrik var" sözlerine karşılık ev sahibinin videosunu paylaştı: Elektriğim dün geldi
23:16 Arıza yapan tırını tamir etmek istemişti! Ukraynalı şoför sıkışarak can verdi
23:15 Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki toplayan Fenerbahçe çağrısı: Sosyal medya paylaşımlarınız üzüyor
23:05 Antalya'nın 6 maçlık galibiyet serisine Kayserispor son verdi!
22:37 Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla galibiyeti aldı! Altay'ın ise umutları tükendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 01:11:39. #1.12#
SON DAKİKA: Chp, Elektrik Abonesinin Borç Sorgulama Videosunu Paylaştı: "Fatura Borcu Duruyorken, Kaymakamlığı Elektriği Açıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement