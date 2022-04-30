CHP Emek Bürosu: "Yoksuldan Alan, Zengine Veren Bu Düzene Karşı, Yaşasın 1 Mayıs!" - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Emek Bürosu: "Yoksuldan Alan, Zengine Veren Bu Düzene Karşı, Yaşasın 1 Mayıs!"

30.04.2022 21:20
CHP Emek Bürosu: "Yoksuldan Alan, Zengine Veren Bu Düzene Karşı, Yaşasın 1 Mayıs!"

CHP Emek Büroları, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yer aldığı fotoğraflarla kutlama mesajı yayınladı. Mesajlarda; “Çalışma koşullarının iyi, emeğin değerli, adaletli, iş yaratan, çözümleri olan bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” denildi.

CHP Emek Büroları, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı fotoğraflarla kutlama mesajı yayınladı. Mesajlarda; "Çalışma koşullarının iyi, emeğin değerli, adaletli, iş yaratan, çözümleri olan bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" denildi.

CHP Emek Büroları, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlama mesajları yayınladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda "Birlik, Mücadele, ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Çalışma koşullarının iyi, emeğin değerli, adaletli, iş yaratan, çözümleri olan bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte işçiler, gençler, sağlık çalışanlarının yer aldığı görsellerde şu sloganlar kullanıldı:

"Yoksuldan alan, zengine veren bu düzene karşı, Yaşasın 1 Mayıs!

Zamlara, işsizliğe ve yoksulluğa karşı, Yaşasın 1 Mayıs!

Yüksek vergi, enflasyon ve hayat pahalılığına karşı, Yaşasın 1 Mayıs!

Gelecek kaygısı ve umutsuzluğa karşı, Yaşasın 1 Mayıs!

Emek en yüce değerdir. Halkın iktidarında emekçinin yüzü gülecek! Yaşasın 1 Mayıs!"

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: 'Evimiz Karanlıktı Ama Gençlerin Enerjisi Türkiye'yi Aydınlatacak Gibi Görünüyor. Birlikte Aydınlığa Kavuşturacağız Bu Ülkeyi' Kılıçdaroğlu: 'Evimiz Karanlıktı Ama Gençlerin Enerjisi Türkiye'yi Aydınlatacak Gibi Görünüyor. Birlikte Aydınlığa Kavuşturacağız Bu Ülkeyi' CHP'den Engelliler Çalıştayı CHP'den Engelliler Çalıştayı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP Emek Bürosu: 'Yoksuldan Alan, Zengine Veren Bu Düzene Karşı, Yaşasın 1 Mayıs!' - Son Dakika


Son Dakika
21:22 Maç bitti ortalık karıştı! Emre Belözoğlu'nu soyunma odasına sokamadılar
21:08 EGM, e-Devlet'in hacklendiği iddialarını yalanladı
21:00 İmamoğlu'nun Soylu'ya tepkisi sert oldu: Suçlu birini görmek istiyorlarsa Sayın Bakan'ın fotoğraf albümüne baksınlar
20:58 Karısı odada uyurken cinsel ilişkiye girdiği bakıcıyı hamile bıraktı, şok gerçek fotoğrafta ortaya çıktı
20:57 Trabzon'da tüm uyarılara rağmen silah sesleri yükseliyor
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu sert eleştirdi: Faşist yüzünü ortaya koydu
20:36 Kenan İmirzalıoğlu'nun şoförü aracını yol ortasına park edince sokak ortasında iki kadının tepkisiyle karşılaştı
20:34 Bakan Koca sosyal medyadan sert çıktı! Koronavirüs tablosunda eksiye düşen vaka sayısı düzeltildi
20:29 Rıdvan Dilmen'den ortalığı karıştıracak "yasa dışı dinleme" iddiası!
19:51 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si sahaya çıktığına pişman oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 21:35:37. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Emek Bürosu: "Yoksuldan Alan, Zengine Veren Bu Düzene Karşı, Yaşasın 1 Mayıs!" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement