CHP Emek Bürosu: "Yoksuldan Alan, Zengine Veren Bu Düzene Karşı, Yaşasın 1 Mayıs!" - Son Dakika

CHP Emek Büroları, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı fotoğraflarla kutlama mesajı yayınladı. Mesajlarda; "Çalışma koşullarının iyi, emeğin değerli, adaletli, iş yaratan, çözümleri olan bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" denildi.

CHP Emek Büroları, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlama mesajları yayınladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda "Birlik, Mücadele, ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Çalışma koşullarının iyi, emeğin değerli, adaletli, iş yaratan, çözümleri olan bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte işçiler, gençler, sağlık çalışanlarının yer aldığı görsellerde şu sloganlar kullanıldı:

"Yoksuldan alan, zengine veren bu düzene karşı, Yaşasın 1 Mayıs!

Zamlara, işsizliğe ve yoksulluğa karşı, Yaşasın 1 Mayıs!

Yüksek vergi, enflasyon ve hayat pahalılığına karşı, Yaşasın 1 Mayıs!

Gelecek kaygısı ve umutsuzluğa karşı, Yaşasın 1 Mayıs!

Emek en yüce değerdir. Halkın iktidarında emekçinin yüzü gülecek! Yaşasın 1 Mayıs!"