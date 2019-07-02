"CHP emekçinin en büyük düşmanı haline geldi"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP tarafından yerel seçimlerden hemen sonra sayısı binlere varan haksız, hukuksuz ve adaletsiz şekilde işten çıkarılan emekçiler olduğunu belirterek, "Bugüne kadar emeği ve emekçiyi dilinden düşürmeyen CHP, karşılaştığımız tabloda emekçinin en...

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP tarafından yerel seçimlerden hemen sonra sayısı binlere varan haksız, hukuksuz ve adaletsiz şekilde işten çıkarılan emekçiler olduğunu belirterek, "Bugüne kadar emeği ve emekçiyi dilinden düşürmeyen CHP, karşılaştığımız tabloda emekçinin en büyük düşmanı haline geldi." dedi.

Kırkpınar, Meclis'te beraberindeki İzmir'in Kemalpaşa Belediyesinden işten çıkarılan işçilerle basın toplantısı düzenledi.

CHP'li adayların, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde emekçilere "işten çıkarılmayacakları" sözü verdiklerine dikkati çeken Kırkpınar, "Ne yazık ki seçimlerden hemen sonra CHP tarafından sayısı binlere varan haksız, hukuksuz ve adaletsiz şekilde işten çıkarılan emekçilerimiz var. Çeşitli il ve ilçelerinden parlamentoya gelen işçiler seslerini duyurmaya çalışıyorlar ancak bu seslerine muhalefet partisinden herhangi bir karşılık bulamıyorlar." diye konuştu.

AK Parti olarak emekçilerin, işlerine iade edilmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini, göstermeye devam edeceklerini belirten Kırkpınar, "Bugüne kadar emeği ve emekçiyi dilinden düşürmeyen CHP, karşılaştığımız tabloda emekçinin en büyük düşmanı haline geldi." dedi.

Bu gidişata "dur" demek istediklerini, emekçilerin sonuna kadar yanında olduklarını dile getiren Kırkpınar, netice alana kadar emekçilerin sesini her platformda duyurmaya çalışacaklarını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart seçimleri öncesinde söylediği, "Ben, bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum eğer kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse, gelecek beni bulacak. Ben onun önüne düşeceğim, onun işini tekrar eski konumuna getireceğim ve eski işinde çalışma ortamını ona yaratacağım." sözünü hatırlatan Kırkpınar, "Sayın Genel Başkan, burada emekçilere namus ve şeref sözü vermişti. Bu, bir sözün ötesinde yemin anlamındadır. Kutsal parlamento çatısı altından Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz, yemininizde durun ve emekçilerin sesine kulak verin." çağrısında bulundu.

CHP'li adayların seçimleri kazandığı belediyelerde işten çıkarmaların artarak devam ettiğini söyleyen Kırkpınar, "Özellikle İstanbul seçimleri bekleniyordu, bunun ardından işten çıkarmalar hızla devam ediyor. Bunun son bulmasını temenni ediyoruz. CHP Genel Başkanı'na ve CHP'li yetkililere sesleniyoruz, işten çıkarmalara 'dur' deyin, haksız, hukuksuz şekilde kapının önüne koyduğunuz emekçileri lütfen işe geri alın." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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