Ağbaba: "Gelin, emekliye her bayramda en az asgari ücret kadar para verelim" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilere insanca yaşayabilecekleri aylığın bağlanması gerektiğini belirterek, "İstediğiniz para hak ettiğiniz paradır. Çalıştınız, ürettiniz ülkenin kalkınmasına katkıda bulundunuz. Bu aylığı bağlamıyorlar." dedi.

Parti Genel Merkezi'nde emeklilerle bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, emeklilerin sorunlarını ve taleplerini dile getirmek üzere basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, emeklilere haklarına sahip çıktıkları için teşekkür etti.

Emeklilerin haklarını sonuna kadar savunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, zaman zaman emeklilerle bir araya geldiğini, dertlerini dinlediğini söyledi.

Emeklilerin devlete vergi vermesinin yanı sıra sigorta primi de ödediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"İstediğiniz para hak ettiğiniz paradır. Çalıştınız, ürettiniz ülkenin kalkınmasına katkıda bulundunuz. Dolayısıyla verginizi, priminizi ödediniz size insanca yaşayabileceğiniz aylığın bağlanması lazım. Bu aylığı bağlamıyorlar. Uzun süre mücadele ettik iki emekli ikramiyesini aldık. '1500 liradan aşağı aylık alanlar var' dediğim zaman uzun süre itiraz ettiler. 'Böyle bir şey yok' dediler. En sonunda benim dediğimi kabul ettiler, 1500 liranın altında aylık alanların aylıklarını 1500'e çıkardılar. Ama şimdi onlara zam vermiyorlar. Zam 1500'ü buluncaya kadar vermeyeceklerini de ifade ettiler. O nedenle söylüyorum, sizin hakkınızı sonuna kadar savunacağım bu benim boynumun borcudur."

-"Emeklilerin neredeyse yarısı ya çalışıyor ya iş arıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Sosyal Güvenlik Kurumunun 2020 yılı Aralık ayı verilerine göre, Türkiye'de toplam 9 milyon 133 bin kişinin yaşlılık aylığı, 3 milyon 813 bin kişinin dul ve yetim aylığı aldığını belirtti.

Düşük gelirler nedeniyle emeklilerin neredeyse yarısının, 4 milyon 435 bin emeklinin ya çalıştığını ya da iş aradığını söyleyen Ağbaba, 2002-2020 yılları arasında ortalama emekli aylıklarının asgari ücrete göre yüzde 25 oranında değer kaybettiğini savundu.

Veli Ağbaba, Türkiye'de 7,9 milyon emeklinin asgari ücretin altında maaşla geçimini sürdürdüğünü, 2 milyon 600 bin dul ve yetimin ayda 763 lirayla geçimini sağlamaya çalıştığını aktardı.

Türkiye'de emekliler arasında gelir eşitsizliği olduğunu ileri süren Ağbaba, Küresel Emeklilik Endeksi'ne göre Türkiye'nin, emeklilere sunulan yaşam kalitesi ve refah bakımından sondan 5'inci sırada yer aldığını söyledi.

Veli Ağbaba, 2002'de emekli maaşının asgari ücrete oranının yüzde 130 iken, bunun yüzde 53 oranına gerilediğini, 2020'de asgari ücret 2 bin 324 liraya yükselirken emekli bayram ikramiyesinin artmadığını kaydetti.

Ağbaba, "Ramazan geliyor. Hükümete, Meclis'te bulunan partilere çağrımızdır. Kanun teklifimiz var. Gelin emekliye her bayramda en az asgari ücret kadar para verelim. Söz veriyoruz, 15 dakikada Genel Kuruldan geçireceğiz." diye konuştu.

-"Emekli aylığı ve gelirleri en az asgari ücrete eşitlenmeli"

Emekli aylığı ve gelirlerinin en az asgari ücrete eşitlenmesi gerektiğini vurgulayan Ağbaba, şöyle devam etti:

"Emekli aylık ve gelirlerinin artırılmasında sadece enflasyon değil, ekonomik büyüme de dikkate alınmalıdır. Emeklilerin sendikal haklarının üzerindeki engeller kaldırılmalı. Emeklilerden sağlık ve tedavi katkı payları alınmamalıdır. Emeklilikte yaşa takılanların sorunları bir önce çözülmelidir. Emekli aylık bağlama oranları AKP döneminde yüzde 70 iken yüzde 35'e kadar düşürülmüş, bu da düzeltilmelidir."