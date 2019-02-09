Son Dakika Haberleri: CHP Emet İlçe Başkanı Fevzi Şen Partisinden İstifa Etti

CHP Emet İlçe Başkanı Fevzi Şen Partisinden İstifa Etti

1 saat önce

CHP Emet İlçe Başkanı Fevzi Şen'in sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.

CHP Emet İlçe Başkanı Fevzi Şen Partisinden İstifa Etti, System.String[]
CHP Emet İlçe Başkanı Fevzi Şen'in sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.

CHP Emet İlçe Başkanı Fevzi Şen'in sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği açıklandı. Sağlık sorunları dolayısıyla görevinden istifa eden Fevzi Şen'in yerine, Kütahya CHP İl Başkanlığı tarafından Emet Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Musa İnci'nin CHP Emet İlçe Başkanlığı görevine atandığı bildirildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:08 Kaynak: İHA

Kütahya, Emet, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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