CHP Emet İlçe Başkanı Fevzi Şen Partisinden İstifa Etti
1 saat önce
CHP Emet İlçe Başkanı Fevzi Şen'in sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.
CHP Emet
İlçe Başkanı Fevzi Şen'in sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.
CHP Emet İlçe Başkanı Fevzi Şen'in sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği açıklandı. Sağlık sorunları dolayısıyla görevinden istifa eden Fevzi Şen'in yerine, Kütahya
CHP İl Başkanlığı tarafından Emet Cumhuriyet Halk Partisi
Yönetim Kurulu Üyesi Musa İnci'nin CHP Emet İlçe Başkanlığı görevine atandığı bildirildi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:08 Kaynak: İHA
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